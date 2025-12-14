聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／2026全新戰局 誰能給宜蘭願景

聯合報／ 本報記者戴永華

宜蘭縣長林姿妙涉貪停職後，外界原認為縣政恐怕進入無可避免的「空窗期」。副縣長林茂盛臨危受命代理縣長，沒政黨色彩的他勇於任事，穩住施政，明年林姿妙8年執政落幕，開啟全新戰局，下任縣長不只要擘畫未來，還要解開縣內難題。

原本台北、宜蘭搭車通勤的林茂盛，代理縣長後，今年初搬來宜蘭住，戶籍也遷了過來，更讓人對他是否參戰明年選舉，產生諸多的聯想，林茂盛總說，住在宜蘭，心自然在宜蘭，遷戶籍是很自然的事，與參選無關，「就是顧好縣政，把該做的事做好」。

林茂盛沒政黨包袱，是一位行政事務官，工務體系出身的他處事嚴謹、依法論法，高鐵延伸宜蘭及高架化等重大政策都有進展，福利政策方面，不僅延續林姿妙免費營養午餐，生育政策明年也有利多，要設法突破少子化的困境。

林茂盛也延續林姿妙的親民風格，白天要處理公務、忙開會，晚上還要在民間團體活動或聚會中露臉致意，私下被形容是「超人」體力。

只不過，國5雪隧塞車問題、缺乏大型室內場館等，都是宜蘭不可迴避的挑戰，尤其就業薪資低，造成年輕人外流現象依然嚴峻，產業結構等問題更導致「宜蘭是台北後花園」的刻板印象遲遲未能撕開，林茂盛要在最後一年完全解決難題，是緣木求魚，得要下任縣長擘畫藍圖。

2026年選舉，綠營、白營都磨刀霍霍，藍營能否延續施政，仍是未定之天，誰能給縣民未來，再開創下一個4年，甚至8年，是這場選的舉重中之重。

宜蘭 林茂盛 宜蘭縣選舉

延伸閱讀

宜蘭鐵路高架建設獲重大進展！政院今協商同意調降配合款57.55億

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭廂型車衝撞「臟器外露」搶救中

林姿妙涉貪案高院首開庭 律師稱3250萬是「多次借款150萬累積...」

中職／羅東運動公園棒球場整修改善 可望爭取例行賽到宜蘭比賽

相關新聞

百里侯年度系列／周春米力推全人照顧 屏東人有感

屏東縣長周春米為立縣以來首名女縣長，執政3年來重視全人照顧。近來財政收支劃分法修法，屏東明年預算恐減少約20億元，但她仍...

林茂盛代理宜縣 交通建設邁大步

宜蘭縣副縣長林茂盛代理縣長將近一年，積極推動高鐵延伸宜蘭、鐵路高架等，重要交通建設獲得重大進展；但境內塞車仍是現在進行式...

觀察站／2026全新戰局 誰能給宜蘭願景

宜蘭縣長林姿妙涉貪停職後，外界原認為縣政恐怕進入無可避免的「空窗期」。副縣長林茂盛臨危受命代理縣長，沒政黨色彩的他勇於任...

楊文科50年公職 最掛心2大園區

新竹縣長楊文科明年將卸任，結束50年公職生涯。他縣長上任後推動竹縣「五支箭」政策，包含10大交通建設、擴建學校、AI智慧...

觀察站／竹北天坑案審判 楊施政最終檢驗

新竹縣人口激增，衍生交通塞車、教育資源緊張及公共設施不足等挑戰。楊文科盤點痛點，推動10大交通建設、校舍擴建、興建焚化爐...

觀察站／古都蛻變 重大建設不能延宕

南科園區產值屢創新高，加上中央持續挹注重大建設，台南朝國際科技大城蛻變，卻愈加凸顯基礎建設未跟上；市長黃偉哲任期最後1年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。