觀察站／2026全新戰局 誰能給宜蘭願景

宜蘭縣長林姿妙涉貪停職後，外界原認為縣政恐怕進入無可避免的「空窗期」。副縣長林茂盛臨危受命代理縣長，沒政黨色彩的他勇於任事，穩住施政，明年林姿妙8年執政落幕，開啟全新戰局，下任縣長不只要擘畫未來，還要解開縣內難題。

原本台北、宜蘭搭車通勤的林茂盛，代理縣長後，今年初搬來宜蘭住，戶籍也遷了過來，更讓人對他是否參戰明年選舉，產生諸多的聯想，林茂盛總說，住在宜蘭，心自然在宜蘭，遷戶籍是很自然的事，與參選無關，「就是顧好縣政，把該做的事做好」。

林茂盛沒政黨包袱，是一位行政事務官，工務體系出身的他處事嚴謹、依法論法，高鐵延伸宜蘭及高架化等重大政策都有進展，福利政策方面，不僅延續林姿妙免費營養午餐，生育政策明年也有利多，要設法突破少子化的困境。

林茂盛也延續林姿妙的親民風格，白天要處理公務、忙開會，晚上還要在民間團體活動或聚會中露臉致意，私下被形容是「超人」體力。

只不過，國5雪隧塞車問題、缺乏大型室內場館等，都是宜蘭不可迴避的挑戰，尤其就業薪資低，造成年輕人外流現象依然嚴峻，產業結構等問題更導致「宜蘭是台北後花園」的刻板印象遲遲未能撕開，林茂盛要在最後一年完全解決難題，是緣木求魚，得要下任縣長擘畫藍圖。

2026年選舉，綠營、白營都磨刀霍霍，藍營能否延續施政，仍是未定之天，誰能給縣民未來，再開創下一個4年，甚至8年，是這場選的舉重中之重。