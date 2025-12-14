聽新聞
觀察站／小米縣長「持家」精神 拚出個人執政風格

聯合報／ 記者潘奕言劉星君

人稱「小米縣長」的周春米最早給人「潘孟安接班人」印象，身為屏東縣73年來首名女縣長，她善用女性細膩、精打細算特質，秉持「持家」精神，在有限預算下將每分錢花在最需要的地方，漸走出走自己的執政風格。

周春米當過法官、律師，堪稱人生勝利組，從政後當不分區立委，未曾經歷過選戰洗禮，首次參加選舉就挑戰縣長，她的對手無論在黨內初選或縣長選舉，都是身經百戰的戰將，這條「縣長之路」走來並不輕鬆。

本屆選舉，在前縣長潘孟安操盤下，加上她自己的努力，周春米一路過關斬將，黨內初選擊敗鍾佳濱、莊瑞雄，大選中險勝國民黨對手蘇清泉。首戰即勝選的周春米，最大的挑戰則在選後，如何在執政經驗闕如下扛下治理重責。

潘孟安為周春米留下堅強團隊，她接手後並無大幅度更動，以致能在最短時間內無縫銜接縣政。周春米直言，「這個團隊真的很強，交代的事都能完成，也常提想法」，不過潘孟安留下政治資產既是助力也是挑戰，「潘規周隨」讓她在執政初期充滿潘孟安的影子。

隨著逐漸熟稔縣政，周春米站在巨人肩膀上，漸走出自己的執政風格，她設立長照處，重視全人照顧，面對財劃法衝擊，縣庫仍有賸餘，她認為，施政不是只要給錢就好，要有更細膩的思考。

「縣長角色就是希望讓故鄉更好」是她秉持的施政價值，接下來將把家鄉打造為希望城市。

周春米 潘孟安 屏東縣 民進黨

