林茂盛代理宜縣 交通建設邁大步

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣代理縣長林茂盛上任後，多項施政受縣民好評。記者戴永華／攝影
宜蘭縣代理縣長林茂盛上任後，多項施政受縣民好評。記者戴永華／攝影

宜蘭縣副縣長林茂盛代理縣長將近一年，積極推動高鐵延伸宜蘭、鐵路高架等，重要交通建設獲得重大進展；但境內塞車仍是現在進行式，林茂盛說，爭取台62線瑞濱線延伸宜蘭，成為宜蘭第二條快速道路，有助紓解國5車流問題。

宜蘭縣長林姿妙因涉貪案停職，去年12月31日由林茂盛代理職務，他說，施政過程中感到最艱難的是，很多施政都要努力去推動，但挑戰是有限財政條件下，必須兼顧急迫需求與長期發展，希望投入下去的每筆經費預算都能帶來最大的效益。

宜蘭關鍵交通政策，林茂盛表示，縣民關切的高鐵延伸宜蘭案、宜蘭羅東鐵路高架化綜合規畫最近通過國發會審查，送行政院審議，盼中央加速核定，兩大交通建設都向前邁進，盼高架化能於2035年、高鐵延伸於2036年完工通車。

至於塞車問題，林茂盛表示，短期內配合中央努力推出鼓勵搭乘大眾運輸的優惠方案；長期則是爭取台62線瑞濱線延伸宜蘭，有助紓解國5車流及塞車問題。

年輕族群不滿縣內缺乏大型室內場館，演唱會不來，職棒也不考慮。林茂盛說，縣府預計明年向運動部爭取改建使用約40年的縣立體育館，擴大基地面積，室內容納5千人；縣府也會把羅東運動公園棒球場整理完善，吸引職棒到宜蘭比賽。

此外，宜蘭率先推動免費營養午餐、免書藉費，同時對於高齡化及少子化所帶來的挑戰，持續推動各項福利政策，包括明年起調高生育補助為2萬元、產檢交通費調升到3千元，給孕婦實質幫助。

「住得安心、行得安全、生活有品質。」林茂盛說，這是他對縣民重要承諾，努力做到施政有感，明年縣府在民生福祉、經濟發展及環境永續提出新興及亮點計畫共39案，總經費31.7億元，希望與縣民共創美好未來。

