百里侯年度系列／周春米力推全人照顧 屏東人有感

屏東縣長周春米為立縣以來首名女縣長，執政3年來重視全人照顧。近來財政收支劃分法修法，屏東明年預算恐減少約20億元，但她仍堅毅地表示「該做的還是要做」。

周春米坦言上任後最大的挑戰就是財劃法修法衝擊，她指出，縣府早年財政困窘，曾被評為「葉克膜等級」，後來短債在前縣長潘孟安時還完，她主政後去年償完長債，「屏東縣已經沒有舉債了，好消息還來不及宣布，就遇到財劃法修法」！

她上任後盤點資源推動建設，除育兒津貼第二胎提高為3萬元，明年還將新增新生兒營養補助每月2000元。其中月嫂服務，能幫育兒家庭減輕負擔，同時提供月嫂培訓者二度就業機會，新生兒也獲專業照顧，堪稱「三贏」。未來還有高捷延伸屏東等重大建設，縣府需負擔較高比率的預算，「現在就要開始存錢」。

三寶爸郭濬瑜說，屏東育兒環境很友善，但屏東薪資低，就業不易，希望引入大型產業增加就業機會。大一學生蘇峻霆指縣府設青年諮詢委員會重視青年意見。73歲退休田姓縣民則說，敬老卡點數提高到1000點擴大使用，銀髮族福利不錯。不過近年國旅不振，屏東沿途測速照相又多，恐影響觀光意願。

周春米說，屏東是大南方新矽谷一環，台積電供應鏈將進駐屏東科學園區，國家火箭發射場落址滿州鄉，仍是充滿機會。縣府近年也藉由文化建設積極帶動在地觀光，包括布建玩墾丁、恆春半島100種方法，推動更深度旅遊；另在屏菸基地打造大博物館群，其中東港王船文化館去年開幕至今，已逾百萬入館人次。

雖然整體大環境不利於民進黨，但周春米說，「挑戰永遠不間斷，不能因為擔憂做不了事」，她舉綠電為例，全球企業都在追求達到RE100，而屏東縣是全國唯一入列，全世界達到RE100的城市中，屏東縣是人口最多、面積最大，也是最困難，相當不易。