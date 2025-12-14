聽新聞
0:00 / 0:00

百里侯年度系列／周春米力推全人照顧 屏東人有感

聯合報／ 記者劉星君潘奕言王昭月／專訪
屏東縣長周春米逐漸走出自己的執政風格。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米逐漸走出自己的執政風格。記者劉星君／攝影

屏東縣周春米為立縣以來首名女縣長，執政3年來重視全人照顧。近來財政收支劃分法修法，屏東明年預算恐減少約20億元，但她仍堅毅地表示「該做的還是要做」。

周春米坦言上任後最大的挑戰就是財劃法修法衝擊，她指出，縣府早年財政困窘，曾被評為「葉克膜等級」，後來短債在前縣長潘孟安時還完，她主政後去年償完長債，「屏東縣已經沒有舉債了，好消息還來不及宣布，就遇到財劃法修法」！

她上任後盤點資源推動建設，除育兒津貼第二胎提高為3萬元，明年還將新增新生兒營養補助每月2000元。其中月嫂服務，能幫育兒家庭減輕負擔，同時提供月嫂培訓者二度就業機會，新生兒也獲專業照顧，堪稱「三贏」。未來還有高捷延伸屏東等重大建設，縣府需負擔較高比率的預算，「現在就要開始存錢」。

三寶爸郭濬瑜說，屏東育兒環境很友善，但屏東薪資低，就業不易，希望引入大型產業增加就業機會。大一學生蘇峻霆指縣府設青年諮詢委員會重視青年意見。73歲退休田姓縣民則說，敬老卡點數提高到1000點擴大使用，銀髮族福利不錯。不過近年國旅不振，屏東沿途測速照相又多，恐影響觀光意願。

周春米說，屏東是大南方新矽谷一環，台積電供應鏈將進駐屏東科學園區，國家火箭發射場落址滿州鄉，仍是充滿機會。縣府近年也藉由文化建設積極帶動在地觀光，包括布建玩墾丁、恆春半島100種方法，推動更深度旅遊；另在屏菸基地打造大博物館群，其中東港王船文化館去年開幕至今，已逾百萬入館人次。

雖然整體大環境不利於民進黨，但周春米說，「挑戰永遠不間斷，不能因為擔憂做不了事」，她舉綠電為例，全球企業都在追求達到RE100，而屏東縣是全國唯一入列，全世界達到RE100的城市中，屏東縣是人口最多、面積最大，也是最困難，相當不易。

屏東縣 周春米 財劃法 育兒津貼 銀髮族 青年 台積電 觀光

延伸閱讀

屏東萬金聖母聖殿點燈湧入上百名教徒 耶誕氣氛濃厚

首屆世界原住民族傳統運動會屏東舉行 郭婞淳、賴主恩、陳念琴點聖火

屏縣體育人才外流嚴重？ 議員建議縣府邀戴資穎到屏東任教

核三最快2027下半年能重啟 周春米強調「安全、安全、再安全」

相關新聞

百里侯年度系列／周春米力推全人照顧 屏東人有感

屏東縣長周春米為立縣以來首名女縣長，執政3年來重視全人照顧。近來財政收支劃分法修法，屏東明年預算恐減少約20億元，但她仍...

林茂盛代理宜縣 交通建設邁大步

宜蘭縣副縣長林茂盛代理縣長將近一年，積極推動高鐵延伸宜蘭、鐵路高架等，重要交通建設獲得重大進展；但境內塞車仍是現在進行式...

觀察站／2026全新戰局 誰能給宜蘭願景

宜蘭縣長林姿妙涉貪停職後，外界原認為縣政恐怕進入無可避免的「空窗期」。副縣長林茂盛臨危受命代理縣長，沒政黨色彩的他勇於任...

楊文科50年公職 最掛心2大園區

新竹縣長楊文科明年將卸任，結束50年公職生涯。他縣長上任後推動竹縣「五支箭」政策，包含10大交通建設、擴建學校、AI智慧...

觀察站／竹北天坑案審判 楊施政最終檢驗

新竹縣人口激增，衍生交通塞車、教育資源緊張及公共設施不足等挑戰。楊文科盤點痛點，推動10大交通建設、校舍擴建、興建焚化爐...

觀察站／古都蛻變 重大建設不能延宕

南科園區產值屢創新高，加上中央持續挹注重大建設，台南朝國際科技大城蛻變，卻愈加凸顯基礎建設未跟上；市長黃偉哲任期最後1年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。