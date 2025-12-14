聽新聞
觀察站／竹北天坑案審判 楊施政最終檢驗

聯合報／ 本報記者郭政芬黃羿馨王駿杰

新竹縣人口激增，衍生交通塞車、教育資源緊張及公共設施不足等挑戰。楊文科盤點痛點，推動10大交通建設、校舍擴建、興建焚化爐等重大政策，任期結束前逐步見收效，但仍有陣痛壓力。明年竹縣總預算增加逾200億元，可望加速發展，為50年公務生涯畫下圓滿句點。

竹縣人口7年來暴增3.7萬人，楊文科初上任以產業發展、交通改善與文教社會等3大面向，規畫推動「5支箭」政策，推動產業園區，鳳山工業區與AI科技園區招商成果顯著，另解決交通瓶頸，打造焚化爐及殯葬設施等基礎建設，擘劃竹縣未來30年發展需求。

人口暴增，教育資源不足，從幼兒園到高中以下入學大塞車。楊文科2020年起超前部署，完成竹北學區畫分，增設多所國中小與幼兒園，同時規畫高中5大方案改善；另推動敬老禮金、縣民意外保險與免費營養午餐，從老到幼都照顧到。

新竹交通負載達極限，縣府10大交通建設，要看見改善成果仍得等1至2年以上。垃圾問題也嚴峻，新豐掩埋場多次自燃，25萬噸暫置垃圾需花5年清除，幸好焚化爐已營運，成效仍待觀察。

竹縣推動基礎建設財務吃緊，幸好財政收支劃分法草案修正後，明年起獲配數額提高，縣府總預算數創新高，在縣長任期最後，如何善用經費加速建設，攸關楊文科50年公職生涯的成績單。

楊文科涉及竹北天坑案貪汙官司，目前仍在審理中，楊力爭清白，即使他以務實勤政著稱，但未來審判結果也會影響公眾觀感，成為楊文科施政的最終檢驗。

