楊文科50年公職 最掛心2大園區

新竹縣長楊文科明年將卸任，50年公職生涯推動交通建設、五支箭政策，奠定新竹縣未來發展基礎。記者黃羿馨／攝影 新竹縣長楊文科明年將卸任，結束50年公職生涯。他縣長上任後推動竹縣「五支箭」政策，包含10大交通建設、擴建學校、AI智慧園區、興建焚化爐、殯葬設施就近化等，奠定竹縣發展基礎。楊文科接受本報專訪坦言，台知園區與竹科三期雖有重大進展，但未完全通過，是公職生涯最大遺憾。

竹科崛起帶動發展，竹縣上月底剛奪下全台人口「三冠王」，竹北市、竹東鎮、湖口鄉躍升全台最大鄉鎮市。他打造基礎工程。清晨常在縣府會議室翻閱規畫案與交通圖紙，聽取簡報並擘劃施政計畫。

楊文科任內推動各項建設，AI智慧園區、台知園區、科學園區三期擴建、焚化爐與台一線替代道路等，都有實質進展；打造共融公園、綠色海岸遊憩計畫；社福部分推動敬老禮金、縣民意外保險與免費營養午餐。

楊文科說，最遺憾台知園區與竹科三期尚未完成，受中央重南輕北影響，兩計畫已完成可行性評估、設計與徵地，但尚未定案，期盼下屆縣長能逐步落實；他把握任期最後1年，推動各項建設成熟，盼留下具體的建設成果。

年過5旬的在地人陳正賢說，肯定楊務實推動建設，包括招商引資及增設學校，但基礎設施待提升，如道路與路燈不足、人孔蓋影響行車，都需要改善。

竹科工程師黃之齊說，楊照顧長輩福利，但公共建設缺乏美感，如總圖頂樓像鐵皮屋，另外竹北通勤塞車嚴重仍未改善。

楊文科說，今年已改善28萬平方公尺路面與人孔蓋調降，明年路平專案預算提升至3億元；他認同公共工程應兼具美觀耐用與簡單大方，美術館與總圖依此方向推動，並邀請社區討論。至於新竹人最在意的交通問題，台一線替代道路已開工，經國大橋也將增設車道、汽機車分流，年底前發包。