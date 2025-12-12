觀察站／古都蛻變 重大建設不能延宕

南科園區產值屢創新高，加上中央持續挹注重大建設，台南朝國際科技大城蛻變，卻愈加凸顯基礎建設未跟上；市長黃偉哲任期最後1年，責無旁貸要啟用鐵路地下化、捷運動土等，著眼解決更多「六都之末」的窘境，提高古都發展的天花板，也為自己下一步積攢籌碼。

台南大力發展科學園區，科技聚落逐漸成形，加上誠品生活、新光三越小北門店等接續開幕，還能期待三井Ｏutlet二期、好市多二店等，民眾有感台南經濟變得活絡，不過，許多工作人口未必願意落地生根，關鍵原因之一如縣市合併迄今，包括大眾運輸、大型公共場館、社宅等難與其他五都並論，待急起直追。

交通建設是台南人的無奈，市區鐵路地下化8公里多，16年前核定，多年來受限施工難度一延再延，居民經歷大大小小交通黑暗期，終於有望明年底第1階段通車；大眾捷運系統更難與五都比擬，獲行政院今年10月剛核定第1期捷運藍線綜合規畫報告，市府力拚明年底前實質動工，但能否如期竣工？加上其餘路線都還在規畫階段，進程更難令人期待。

另外，舊市區、南科周邊幹道的交通壅塞已是最被抱怨的日常，可預期未來工作機會愈來愈多，交通容量不足也是不得不解決問題。

南科發展帶動房地產熱潮，房價翻倍，對於剛出社會的青年、弱勢族群而言相當辛苦，台南首批社會住宅今年落成入住，抽籤爆滿，凸顯整體量能還不足支撐需求，雖有多案齊發，須加快、加大供給。而城市現代化指標的小巨蛋，台南從選址、招商到整體定位都爭議不斷，文化與商業發展受限。

黃偉哲兩任以來鐵路地下化、捷運都有大幅進展，亞太棒訓中心等啟用，大巨蛋進度明朗化，加上中央挹注資源更前所未有，尤其台南已出第2位總統，最後1年以及未來市府團隊須展現更強執行力，讓重大建設不再有「延宕」印象，經濟成長轉化為真正人口紅利。