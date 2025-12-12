聽新聞
黃偉哲施政市民有感 青年議題待加強

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南市長黃偉哲上任7年，市府重大建設逐步落實讓人有感，市民有信心說「相信台南未來不會遜於高雄」，但也有市民認為溪北地區發展仍處於失衡，還有青年支持不足等問題，盼黃偉哲在任內最後1年加速改善。

後壁商圈理事長吳翊榛說，黃偉哲就任市長以來，施政成績可以算是中上，不過自己是溪北地區的居民，希望市府能有更多資源挹注溪北偏鄉，例如相關托育政策，因溪北真的是很難找保母，另，大眾運輸工具及交通規畫也要加把勁，才能吸引遊客前來。

吳翊榛指出，縣市合併以後，活動大都在原市區舉辦，以去年台南400為例，主要述說舊府城的歷史人文，但既然掛上「台南」名稱，就希望活動能讓全市一致的認同感，盼市長任期最後1年，多關注溪北均衡發展。

曾任永康國際青年商會會長、現任中華民國青商總會南區副總會長侯廷憲說，黃偉哲近年來各項施政讓市民滿有感，只是比較不會宣傳，因此被很多人誤解，以交通來說真的改善不少，不僅台南要擁有捷運了，北外環也邁向全線通車。

侯廷憲認為，黃偉哲對青年政策議題關注較少，台南暫無青年局，且相較其他五都人口數確實較少，若有機會，希望市府能積極推動成立青年局，多給年輕人一些支持與幫助的機會。

1名退休市民說，今年陸續看到亞太棒球村啟用、社宅開始入住、捷運藍線有重大進展，連地方期待已久的「台南小巨蛋」也重啟招商，才發現黃偉哲的政策有實際推動，而非單純「畫大餅」，感受到「台南真的會不一樣」，不再僅是單純的古都，相信未來不會遜於高雄，不過治安方面還有很大的改善空間，尤其詐騙案頻傳，警方作為要更有突破性。

