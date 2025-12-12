黃偉哲：明年卸任前串聯科技走廊

台南市長黃偉哲接受本報專訪指出，務實、踏實態度推動市政，任內讓台南「往繁榮方向走」，從零社宅突破、捷運藍線即將動工、鐵路地下化第一期完成、長照涵蓋率提升、建設特色公園等，任期最後1年希望更深化六甲區機器人產業聚落的建設。

從賴清德總統手中接下台南市長，黃偉哲如今兩任市長將屆滿，被問自評亮點政績，他說「不需要敲鑼打鼓說做得好」，努力軌跡是看得見的，只是沒被放大。

黃偉哲細數任內重大建設，明年迎來鐵路地下化第一階段完成、捷運藍線動工，社會住宅也在任內完成規畫、興建與落成；另，市民期待的台南小巨蛋，目前採BOT由廠商提案，以有限財力促進民間投資，兼顧都市公共設施建設。

台南近年南科園區迅速發展，科技、工業產業帶動經濟成長，黃偉哲說，已獲中央核定台南機器人產業發展，接著積極推動六甲地區成為機器人研發與生產基地，規畫超過40公頃園區，將與南科、麻豆、善化形成科技走廊。另，任內透過公辦市地重劃取得近400公頃土地，保留給未來產業發展，並以地上權方式開發，避免土地炒作。

然而，溪北地區一直被認為邊緣化，黃偉哲指出，西港、安定、新營、柳營等地雖然起步較晚，南科效應帶動下，西港成為溪北唯一人口正成長區，持續活化土地、布局引進高科技產業，新營工業區、柳科三期、六甲機器人基地陸續推進，尤其農業與觀光是溪北的強項，讓通路穩定甚至拓展至海外市場，「溪北未來是農業、觀光與高科技產業三軌並進」。

台南8月邁入超高齡社會，黃偉哲說，剛上任時台南65歲以上長者約27萬5千人，如今已近38萬人，在社會福利下了很大的努力，包括一國中學區一日照、一里一活動中心、溪北區區有小黃公車等，拉近區域平衡的距離。

對於下一任市長的期許，黃偉哲表示，台南已從文化古都轉型為科技新都，從南科到沙崙智慧綠能科學城，期許未來市府團隊持續完善投資環境、交通與生活機能，讓台南更宜居宜業；至於市長任滿後，黃偉哲僅說，「沒有爭取或規畫」。