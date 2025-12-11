主政3周年翻轉馬祖進行式 王忠銘：南北竿大橋是「連成一島」契機

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁張策王慧瑛／連江即時報導
連江縣長王忠銘（右）與議長張永江互動關係不錯，雖然立場不同，府會首長常攜手為馬祖發展打拚。記者王慧瑛／攝影
上任將滿3年，連江縣長王忠銘談執政歷程，語氣平實堅定，他說，施政核心是「讓馬祖變聰明，也變溫柔」，從交通到社福、從產業到文化，有一套「能落地」的節奏。

恢復高馬航線是任內最自豪的突破，中斷20年的航線今年6月重啟，王忠銘與華信航空談判，開出「保七」承諾：「載客率不到7成，縣府補足差額。」憑著這分魄力，讓南高屏地區軍人、旅客往返馬祖更便利。

不只空運，海運同步強化。王忠銘指出，馬祖環境受限，霧季時航空常受影響，縣府啟動「ABC應變方案」，結合兩艘5400噸客輪與快速船，單日疏運量達3000人。

談及基礎建設，王忠銘再度強調「船的重要」。台馬之星服役逾10年，地方計畫再造一艘新船，正與交通部協調藍色公路政策，「中央若要自建9000噸旅遊船，我支持，但馬祖還是要有自己的船，這是命脈。」冬季海象惡劣，民生物資與油料補給困難，未來希望引入大型物流企業設倉備貨，讓島上供應穩定，才能抵抗氣候挑戰。

「誰能讓南北竿大橋成真，他就是馬祖偉人。」王忠銘說，大橋是影響未來30年關鍵建設，經可行性評估，技術面確定可行，仍待中央拍板，造價約381億元，分10年做每年30幾億，卻能改變整個島的命運。

南北竿大橋一旦完成，陸域面積等於加倍，南竿與北竿可互補發展，王忠銘說，未來只需保留北竿機場、整合航運，南竿機場可轉型為商業新核心，是馬祖真正「連成一島」的契機。

生育津貼明年起調高，第一胎補助3萬、第二胎6萬、第三胎9萬，第四胎以上領15萬，搭配社宅、青創貸款等措施，要讓年輕人敢生、敢創業，也願意留下來。

是否拚連任，王忠銘沉吟片刻，他說「我責任還沒結束」，坦言內心曾動搖，面對議會與民意壓力，始終提醒自己「要為馬祖思考，而不是為個人」，若有成熟人選願接棒，他可以退，若接班人選未定，不能讓縣政方向被推翻，這樣對馬祖不負責任。

談未來施政主軸，王忠銘明確地說「馬祖要走向智慧化島嶼」，各局處都要扣合智慧島嶼理念，觀光將發展高端行程，不求量大，是要提升品質，「讓旅客慢下來、留下來，才是幸福有感、快樂有度。」

連江縣長王忠銘（中）、副縣長陳冠人（左）、代理秘書長陳明傑共事默契不錯。記者王慧瑛／攝影
主政將滿3年，連江縣長王忠銘說，他的施政核心是「讓馬祖變聰明，也變溫柔」。記者許正宏／攝影
王忠銘談到，南北竿大橋一旦完成，陸域面積等於加倍，南竿與北竿可互補發展，未來只需保留北竿機場、整合航運，南竿機場可轉型為商業新核心，是馬祖真正「連成一島」的契機。圖為北竿機場。記者王慧瑛／攝影
王忠銘談到，南北竿大橋一旦完成，陸域面積等於加倍，南竿與北竿可互補發展，未來只需保留北竿機場、整合航運，南竿機場可轉型為商業新核心，是馬祖真正「連成一島」的契機。圖為北竿機場。記者王慧瑛／攝影
談未來施政主軸，連江縣長王忠銘明確地說「馬祖要走向智慧化島嶼」，各局處都要扣合這個理念。記者許正宏／攝影
