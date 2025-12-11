觀察站／市容、工程與交通 邱臣遠施政考驗

新竹市代理市長邱臣遠去年7月底自市長高虹安停職後接手市政，隨明年度統籌分配稅款增加214億元提出「零負債、發現金、強社福、穩經濟、拚建設」幸福五環政策，更規畫普發5千振興消費金，試圖用最直接方式收攏民心，但多項工程建設還待推進，都是施政考驗。

邱臣遠初接手市政時，因圓融應對議會質詢獲議員肯定，但最近一次定期會，民進黨團9名市議員占領主席台，反對藍白多數主張包裹審查，雙方推擠衝突不斷，最終在一片喧鬧聲中敲槌通過明年度467億元總預算，顯示府會關係在他施政下矛盾不減反增，如何化解考驗他的智慧。

高虹安上任後，市府近兩年累計還債達83億元，在財政穩健基礎下，邱臣遠以幸福「生活、守護、未來、家園、暢行」五大方向推動市政，政策包含提升長者與育兒福利、校舍與公共設施整建、客雅大道延伸、R1道路與六甲橋改善等，並配合大新竹輕軌與智慧交通系統，試圖補強交通瓶頸。

邱臣遠更主張以科學與數據推動政策，並著力創造城市活動與觀光新量能，包括假日觀光巴士、封街市集、雙城計畫，及多項文化與青少年活動。今年新竹市在全國幸福指數調查中拿下亞軍，家庭經濟與教育成就排名全國第一，成為市府的施政亮點。

但批評聲浪同樣不小，綠營議員屢指市容維護不足、雜草叢生、人行環境改善有限，輕軌進度遲未明朗，空橋、停七、漁產直銷中心、市立總圖等進度牛步；新竹棒球場、兒探館（科學教育館）仍未啟用、自由車場改善不如預期。這些涉及跨局處治理與工程品質的問題，是市民最具體的生活感受，也是邱施政的主要壓力來源。

邱臣遠代理進入尾聲，他必須在財政充裕與社福擴張之外，更著力在市容整頓、公共工程進度與交通改善，補上市民最有感的治理缺口。若能讓重大建設如期推動、提升生活品質，邱不僅可能替自己代理市長任期寫下穩健註腳，也將決定他在明年市長選戰中的位置與角色。