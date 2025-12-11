邱臣遠代理竹市 建設願景不停滯

新竹市代理市長邱臣遠自高虹安停職後接任逾1年4個月，如今本屆市長任期將滿3年，他說，最深刻體悟是「城市不能因為政治而停下來」；面對高密度人口與龐大建設需求，市府團隊須穩住人心，確保建設與城市願景不中斷，持續為市民創造幸福感。

邱臣遠指出，接任代理市長後，他短時間內重新盤點重大建設、市府財政狀況及跨局處協作機制，但不諱言「時間與期待同時壓上來」是最硬關卡，尤其被「放大鏡」追著跑，財政要清理、工程要盯、服務不能斷沒有喘息。但他也自我提醒「別抱怨，市民要的是你解決問題，不是敘述問題。」

身為民眾黨本島唯一執政縣市首長，邱臣遠說，民眾黨核心理念是科學、數據與專業，讓市政回到常態與效率，成果多面向浮現。財政邁向零負債；經濟普發5千元；市政推動數位化、提升透明度；工程「開不了工的開工、完不了工的完工」；文化、觀光、教育及弱勢長照等社福持續精進。

竹科工程師Miles認為，邱臣遠作風穩健，但速度偏慢；普發5千元有感，但大眾運輸不足、輕軌進度讓人失望；大學生林彥廷肯定YouBike站點增設與引進GoShare的便利，但直言竹市「無聊」，休閒空間不足、除了巨城無處可去。

退休人士邱美華認為，邱臣遠低調、無爭議，敬老卡點數增加至800點且用途擴大「有感」，但人行道凹凸不整、遭機車占用，對行動不便者造成風險。

針對市民反映交通問題，邱臣遠回應，市府已推動「BMW」（Bus、MRT、Walk）公共運輸策略，並與中央、竹縣府協調輕軌方案，力拚2028年獲核定。市府也投入逾17億元推動校園周邊道路改善、道路品質2.0等計畫，提升行人安全。

邱臣遠也分享文化觀光成果，推動假日觀光巴士與舊城市集成功帶動人潮與商機，未來將推動「舊城＋巨城」雙城計畫，串連文化與商圈吸引力。市府近年也辦動漫節、青草湖活動、街舞與電競賽等，並搭配購物節，去年創下54億元消費，今年至11月底已達43.9億元。