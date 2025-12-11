任內推動嘉科、打造新消費核心 翁章梁翻轉農業縣

嘉義縣長翁章梁翻轉農業縣，朝農、工業、科技、消費產業大縣同步發展邁進，他說，7年來從無到有，讓這片土地的人民重新找回自信與活力，自己所擘畫未來黃金10年藍圖，足以影響嘉義未來百年發展，「下任縣長的角色極為關鍵」。

面對全球科技產業競爭，翁章梁認為，台灣仍具有不可替代的地位，而嘉義正好因地理與土地優勢迎來契機，目前嘉義科學園區占地將近400公頃，未來還有2期擴建計畫，其中台積電明年就開始投入量產，中央斥資68.5億元打造民雄航太暨無人機產業園區，2028年完工，明年再投入12億元將大同技術學院打造為亞創二館。

是否改變嘉縣、市生活圈？翁章梁指出，全世界發展都有舊城和新城差別，舊城特色是新城無法取代，但新城也會成為新的消費中心，高鐵站旁的華泰名品城2028年第1期完工，將成為嘉義新的消費核心，縣治特區旁還有2塊5公頃商業用地，未來還會有更多業者進駐。

隨著產業發展將帶動人口移入，翁章梁說，規畫在縣治特區與高鐵特定區之間開發367公頃新市鎮，預計投入200億元公辦重劃，有望趕在2028年底前完工，吸引5萬人口入住，且可預期6年後出現塞車問題，現已全面化嘉縣交通，縣治特區部分規畫拓寬道路、新闢路網，也會在高鐵嘉義站周邊設置嘉義縣公車總站，並盤點水電供應、派出所及學校等公共設施。

「下一任縣長角色極為關鍵！」翁章梁直言，他任內推動許多重大公共工程，最有感的改變是「這塊土地開始有活力，人民開始有自信」，而2025年到2035年是嘉義黃金發展期，足以影響嘉義未來百年發展，許多事項要繼續執行；至於自己的下一步，他僅說談這些太早。

布袋街區觀光發展協會理事長游志豪說，嘉縣農業和觀光進步最有感，觀光上也行銷到國際。嘉縣青農聯誼會長張翠玲說，翁縣長推廣極光哈密瓜等農產，並非常支持青農活動讓人感動。嘉縣退休醫師陳宗仁說，縣長補助老人裝假牙是德政，減輕長者及照顧者很大負擔。