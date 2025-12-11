聽新聞
觀察站／地價、房市、交通 翁縣長待解難題

聯合報／ 本報記者黃于凡

翁章梁早年兩度選舉落敗，但一路倒吃甘蔗，當選嘉義縣長後與時任總統蔡英文中央地方一條心，尤其疫情後嘉科和多個工業園區加速邁進，翻轉「老苦窮」的嘉縣有初步成果，他任內更屢獲五星縣長評價，在民進黨中生代站穩腳步，下一步備受看好。

嘉縣搭上國內科技潮的列車造就工作機會，帶動人口回流、房市買氣，連大型商場等消費性產業都進駐，地方上都看好相關建設陸續到位後，嘉縣將從過去「外流縣市」，逐漸轉為具吸引力的發展據點。

不過翁章梁從政並非一開始就是勝利組，野百合世代與林佳龍、陳其邁同時發跡，參選台南國代、嘉縣義竹鄉長皆落選，直到陳明文當選嘉縣長後延攬進縣府，擔任人力發展所長及社會局長，2016年再入閣農委會擔任副主委，2018年也獲陳明文大力支持選上縣長，並成為「小英男孩」，他也掌握天時地利人和，從無到有，一步步幫嘉縣從農業大縣變農工大縣、再進化農工科技大縣，交出亮眼成績單。

翁章梁雖被歸為英系，施政淡化派系色彩，作風清廉、務實，成為黨內一股清流，同時豎立清廉、勤政、愛鄉土招牌，在黨內中生代占有一席之地。

然而嘉縣快速發展，隨之而來地價與房市飆升，青年面臨居住正義難題，且預期大量工作人口進入，交通建設恐無法負荷，都是翁章梁最後1年須前瞻性規畫，才能蓄積提升嘉縣的更多動能。

翁章梁下一步，外界猜測漫天飛，包括若2026嘉縣選舉結果如同英系布局，由立委蔡易餘出線當選，翁是立委補選即戰力穩盤人選，也不排除出現二度前進中央的選擇，被視為可立即上場的戰力。

