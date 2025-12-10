聽新聞
就職將滿3周年談北市塞車 蔣萬安提「上任第一周」就做這件事
台北市長蔣萬安即將就職3周年，今早發出首支影片，上午也特別走訪母校政大，視察景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程。另外針對北市塞車難題，蔣萬安受訪時指出，大家都知道內湖交通塞車的問題，他從上任第一周就實際親自帶隊到內科視察。
蔣萬安指出，內湖交通塞車的問題，他從上任第1天就非常重視，所以第一周就實際親自帶隊到內科，在下班尖峰時段和交通局、警察局各單位人員實際了解，成立府級專案小組，也透過包括路型改造，進行了很多的工程，包括北上引道等等。
另外，蔣萬安指出，市府對於市民大道尖峰時段車道的調撥，都看到了相關的成效，當然市府一定還有努力的空間，會持續聆聽各界的意見，對於台北市整體交通的改善「我們加倍努力」。
