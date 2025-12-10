聽新聞
談就職3周年施政 蔣萬安霸氣回：絕對沒辜負市民的託付期待
台北市長蔣萬安即將就職3周年，今早發出首支影片，上午也特別走訪母校政大，視察景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程。蔣萬安受訪時，媒體問到3年的政績，蔣萬安也說，絕對沒有辜負市民的託付跟期待，會加速全力推動各項的市政工作。
媒體問蔣萬安前三名的施政成績，蔣萬安指出，市民朋友都很希望大家能夠從東南西北各個面向感受台北的不同，以及全面的進步，還有全方位的魅力，不管是從整體產業經濟的發展，吸引頂尖的企業進駐台北，包括輝達的海外總部順利落腳台北，大型的場館像台北大巨蛋，市府克服一切困難，重新啟用，也舉辦演唱會。
蔣萬安也說，北市捷運六線齊發，全面布建的路網，讓交通更便利、市民更便捷，這些都會持續的努力，市府的腳步沒有停下，絕對沒有辜負市民的託付跟期待，會加速，全力推動各項的市政工作。
