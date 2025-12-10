就職3周年行程…回政大母校視察指南溪 蔣萬安：和念書時不一樣

台北市長蔣萬安就職即將滿3周年，今早發出首支影片，上午也特別走訪母校政大，視察景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程。蔣萬安受訪指出，「真的跟我大學時候念書的時候非常不一樣」，有很大的改變。

蔣萬安表示，今天特別來到母校政大，來看過去這段期間水利處對於指南溪整治工程，從水治理來看，北市府不只是對於河川的整治，對於防洪、排水整體的各項工程，台北市各地方都全面啟動，所以不管是從提高降雨容受力時雨量78.8mm提高到88.8mm，從中山、圓山、百齡到士林各項的防洪工程，再到整個打造台北市成為親水的城市。

蔣萬安也說，像淡水河岸的改造計畫，市府投入18億、外推18米，從人行跨橋，一路到水舞嘉年華到大稻埕夏日節，再到敦煌碼頭，未來台北市會非常的不一樣，大家羨慕首爾的清溪川，或羨慕法國巴黎的塞納河，或是哈德遜河，而「現在台北市正在進行一個非常重要的工程」。

蔣萬安表示，未來台北市煥然一新，也很希望市民朋友能夠從不同的面向感受到台北市過去這一千多個日子市府團隊的努力，台北正全力推進各項的工作，希望讓台北更安全、更具韌性、也更宜居永續。