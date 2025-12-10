快訊

全球首見！澳洲禁青少年用十大社媒今上路 FB、IG、YT入列

IG新功能「轉發限動到限動」被罵「超變態」！防被公審先改1設定

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安就職3周年系列影片 首發「讓河岸成為城市的活力舞台」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安就職3周年系列影片。圖／取自蔣萬安臉書
台北市長蔣萬安就職3周年系列影片。圖／取自蔣萬安臉書

台北市長蔣萬安將就職3周年，今在臉書發出系列影片。蔣萬安表示，一起到河邊走走，會發現台北的節奏很穩、很快。這幾年「我們一步一步，讓河岸成為城市的活力舞台。」

蔣萬安臉書內容如下：

水岸廊道 休憩空間｜淡水河岸改造計劃

新建人行跨橋、擴大碼頭廣場、拓寬水岸步道

拉近了我們與河岸的距離

讓愜意親水成為很自然的生活選擇

• 點燃城市盛夏能量｜大稻埕夏日節、水舞嘉年華

從大稻埕到錫口碼頭

煙火照亮河面、商圈燈火通明

觀光節慶活絡了地方生活與經濟

臺北的每個夏夜都是場城市嘉年華

• 打造特色運動場館｜全齡運動成為日常

升級各區運動中心設備

新建特色運動場館

延續世壯運熱情，運動就是臺北的生活時尚

沿著河岸來場 City Walk，

一起感受臺北悄悄變好。

運動中心 蔣萬安 碼頭

延伸閱讀

專訪／「忠孝東路走99遍」蔣萬安與李四川的第一關 開啟大巨蛋時代

專訪／王世堅說95%連任 蔣萬安：選舉最怕聽到這些「很危險」

專訪／上任將滿三周年…蔣萬安預告明年這些施政亮點

專訪／蔣萬安「打死不退決心」 生生喝鮮奶還要擴大

相關新聞

專訪／「忠孝東路走99遍」蔣萬安與李四川的第一關 開啟大巨蛋時代

「台北大巨蛋是我對市民的承諾。」台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，要在上任一年內順利完工啟用，是一個非常重大的宣示跟承諾...

蔣萬安就職3周年系列影片 首發「讓河岸成為城市的活力舞台」

台北市長蔣萬安將就職3周年，今在臉書發出系列影片。蔣萬安表示，一起到河邊走走，會發現台北的節奏很穩、很快。這幾年「我們一...

專訪／王世堅說95%連任 蔣萬安：選舉最怕聽到這些「很危險」

明年就是縣市長選舉，民進黨立委王世堅指台北市長蔣萬安連任成功機率高達95%，蔣萬安接受聯合報專訪笑說，離選舉現在還有30...

專訪／上任將滿三周年…蔣萬安預告明年這些施政亮點

台北市長蔣萬安上任將滿3周年，任內推動市政不遺餘力，生生喝鮮乳、幸福住宅、好孕專車，甚至明年還有北市聯醫婦幼專責醫院，對...

專訪／蔣萬安「打死不退決心」 生生喝鮮奶還要擴大

台北市長蔣萬安上任將屆3周年，回顧三大最重要也是最困難的三項施政，除了輝達落定北市、台北大巨蛋啟用，還有受惠許多學童的「...

專訪／輝達落定後…蔣萬安立目標：台北成為全球AI前十大城市

台北市長蔣萬安接受聯合報專訪，針對輝達確定落腳北士科，未來首都ＡＩ發展，雖然台北市地狹人稠，蔣萬安也展現自信，要打造北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。