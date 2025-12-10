聽新聞
蔣萬安就職3周年系列影片 首發「讓河岸成為城市的活力舞台」
台北市長蔣萬安將就職3周年，今在臉書發出系列影片。蔣萬安表示，一起到河邊走走，會發現台北的節奏很穩、很快。這幾年「我們一步一步，讓河岸成為城市的活力舞台。」
蔣萬安臉書內容如下：
水岸廊道 休憩空間｜淡水河岸改造計劃
新建人行跨橋、擴大碼頭廣場、拓寬水岸步道
拉近了我們與河岸的距離
讓愜意親水成為很自然的生活選擇
• 點燃城市盛夏能量｜大稻埕夏日節、水舞嘉年華
從大稻埕到錫口碼頭
煙火照亮河面、商圈燈火通明
觀光節慶活絡了地方生活與經濟
臺北的每個夏夜都是場城市嘉年華
• 打造特色運動場館｜全齡運動成為日常
升級各區運動中心設備
新建特色運動場館
延續世壯運熱情，運動就是臺北的生活時尚
沿著河岸來場 City Walk，
一起感受臺北悄悄變好。
