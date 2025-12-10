快訊

專訪／「忠孝東路走99遍」蔣萬安與李四川的第一關 開啟大巨蛋時代

聯合報／ 記者林佳彣楊正海林麗玉李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影

「台北大巨蛋是我對市民的承諾。」台北市長蔣萬安接受聯合報專訪表示，要在上任一年內順利完工啟用，是一個非常重大的宣示跟承諾，這是團隊努力的目標，「也是我和川伯的第一道考驗。」

台北大巨蛋前年順利啟用，為台灣開啟「大巨蛋時代」，不斷締造中職、國際賽事入場人數新高，國內外巨星也接連登台開演唱會，成為國際級地標。

蔣萬安說，大巨蛋是30幾年前所有球迷大聲呼喊希望的建設，歷經動工、停工又復工、又暫停、幾年前一些爭議，他憶及剛上任時跟副市長李四川說，這是很重要的一項考驗跟任務，自己確實有些緊張，因為有很多困難，但這還只是第一道關卡工程面。  

「川伯老神在在，工程很專業也很穩定」蔣萬安說，上任第一年，他和李四川實地去大巨蛋裡外很多趟，「忠孝東路走99遍」。剛接手要先了解問題，也要跟遠雄接洽、溝通，以及發現問題要解決、找出解方要加速，李開始跟各局處與廠商討論，目標如果在年底，每一個階段要完成什麼步驟，也兌現承諾，順利舉辦國際棒球賽事。

不單純是工程面，緊接著的第二道考驗是民眾期待和輿論，何時辦演唱會？蔣萬安直言，第二道關卡牽涉到建築技術規則127條規定的法規、政治層面的壓力，以及面對議會；經發文內政部函釋，若辦演唱會即非體育賽事，可適用北市大型群聚活動安全管理自治條例，就這樣解套。

大巨蛋第一場非體育賽事為去年10月的國慶晚會，蔣萬安認為，希望能找一位歌手來唱，象徵性的第一個演唱會，要讓民眾看到大巨蛋是可辦這樣的表演。

但要找誰呢？「江蕙是我的決定」，他分享和妻子石舫亘在宜蘭辦婚宴，兩人進場時合唱的就是江蕙的「家後」，雖然自己完全大走音，但是這對他是很有意義，更不用說妻子和岳父母都是江蕙的粉絲，所以他心中一直很想邀江蕙。

蔣萬安記得，當時說要找江蕙，李四川直呼「很好啊」，也反問一句「你認識嗎？」蔣表示，後來幸運透過一些管道聯繫到二姐，她也欣然答應，等於象徵性的成為第一位登上大巨蛋演出的歌手。

蔣萬安說，後來開始有歌手周杰倫、張惠妹跨年，到今年五月天、韓國歌手GD權志龍、韓團Super Junior、跨年則是蔡依林，「我們克服了兩道嚴峻的關卡，看到它具體的成果，這是不容易的。」

