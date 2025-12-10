專訪／王世堅說95%連任 蔣萬安：選舉最怕聽到這些「很危險」
明年就是縣市長選舉，民進黨立委王世堅指台北市長蔣萬安連任成功機率高達95%，蔣萬安接受聯合報專訪笑說，離選舉現在還有300多天，他完全沒有在想選舉，但選舉最怕聽到這種「你穩上的啦」、「萬安你沒問題」這很危險。
TVBS昨公布台北市長可能人選民調，蔣萬安對決民進黨立委王世堅、北市黨部前主委吳怡農、立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前秘書長林右昌等人，蔣萬安支持度都大幅領先。
王世堅也曾說，他不想選是因蔣萬安連任成功機率高達95%，「我不想輸給蔣家後代。」
蔣萬安接受專訪指出，每次選舉都很害怕人家講什麼「萬安穩啦、你沒問題啦」候選人最害怕的就是這種話，拜託拜託，這很危險，對他來講，其實就是一步一腳印，不管是選舉或非選舉期間，都是戰戰兢兢。
對於何時放手副市長李四川去選新北市長？蔣萬安笑說「等到我下一次唱一首歌，你就知道了，時候到了」。
他強調，李副在各地方都會是最好的選擇，他做過新北、高雄、台北的副市長，不論中央地方、不分縣市區域，都可以勝任、游刃有餘，「我們各地都很需要他，他是大家心目中很棒的人才」。
對於明年的選戰，國民黨是否會是區域聯防？例如北北基桃？蔣萬安指出，其實每一次選舉當然都是區域聯防的概念，各縣市相互拉抬、彼此支援，2022年也是，包括桃園市在內幾個縣市，都是相互幫忙。
他說，其實現在也有些討論，因為2026藍營有縣市長任期到，必須要有人承接，像是嘉義市、宜蘭縣，可能會稍微比較辛苦，或是目前還沒有很確定的人選，都還在協調的階段，因為還沒提名。
至於台北市有需要藍白合嗎？蔣萬安笑說，這個要看市黨部主委、議長戴錫欽。
蔣被問到國民黨主席鄭麗文上任以後，黨內的一些安排？蔣萬安指出，因為鄭麗文才上任不久，要面對很多的困難挑戰，需要一些時間，尤其又要忙接下來2026的提名，需要一點時間，而且她也要擔心資金的籌措、黨務運作，還有很多黨工面要對司法問題，確實不容易，需要給她一些時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言