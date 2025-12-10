專訪／王世堅說95%連任 蔣萬安：選舉最怕聽到這些「很危險」

明年就是縣市長選舉，民進黨立委王世堅指台北市長蔣萬安連任成功機率高達95%，蔣萬安接受聯合報專訪笑說，離選舉現在還有300多天，他完全沒有在想選舉，但選舉最怕聽到這種「你穩上的啦」、「萬安你沒問題」這很危險。

TVBS昨公布台北市長可能人選民調，蔣萬安對決民進黨立委王世堅、北市黨部前主委吳怡農、立委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前秘書長林右昌等人，蔣萬安支持度都大幅領先。

王世堅也曾說，他不想選是因蔣萬安連任成功機率高達95%，「我不想輸給蔣家後代。」

蔣萬安接受專訪指出，每次選舉都很害怕人家講什麼「萬安穩啦、你沒問題啦」候選人最害怕的就是這種話，拜託拜託，這很危險，對他來講，其實就是一步一腳印，不管是選舉或非選舉期間，都是戰戰兢兢。

對於何時放手副市長李四川去選新北市長？蔣萬安笑說「等到我下一次唱一首歌，你就知道了，時候到了」。

他強調，李副在各地方都會是最好的選擇，他做過新北、高雄、台北的副市長，不論中央地方、不分縣市區域，都可以勝任、游刃有餘，「我們各地都很需要他，他是大家心目中很棒的人才」。

對於明年的選戰，國民黨是否會是區域聯防？例如北北基桃？蔣萬安指出，其實每一次選舉當然都是區域聯防的概念，各縣市相互拉抬、彼此支援，2022年也是，包括桃園市在內幾個縣市，都是相互幫忙。

他說，其實現在也有些討論，因為2026藍營有縣市長任期到，必須要有人承接，像是嘉義市、宜蘭縣，可能會稍微比較辛苦，或是目前還沒有很確定的人選，都還在協調的階段，因為還沒提名。

至於台北市有需要藍白合嗎？蔣萬安笑說，這個要看市黨部主委、議長戴錫欽。