專訪／上任將滿三周年…蔣萬安預告明年這些施政亮點

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉楊正海李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安接受聯合報專訪。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安上任將滿3周年，任內推動市政不遺餘力，生生喝鮮乳、幸福住宅、好孕專車，甚至明年還有北市聯醫婦幼專責醫院，對媽媽們的特別照顧，另外淡水河岸改造大工程成果，要打造成像國際的親水城市。

回顧3年施政亮點，蔣萬安如數家診，北市推出許多政策，包含生生喝鮮奶，好孕專車不只台灣大車隊參與計畫，今年Uber也要加入，幸福住宅未來還會增加更多戶數。

蔣萬安分享，北市生育率從他上任前到第一年、第二年，是全國唯一呈現正成長的城市，但台灣今年1月至10月新生兒人數只有9萬，創歷史新低，這是非常嚴重的問題。

他說，北市鼓勵生育各項政策，除了生育獎勵金、對孩子照顧，其實可能忽略對媽媽的照顧，因此明年北市聯醫婦幼專責醫院正式揭牌啟用，將是一大亮點，會有很多對於媽媽或婦女的特別照顧、專案管理，以及全亞洲第一個公益母乳庫。

「淡水河岸改造是一個很大的工程。」蔣萬安談及上任前，許多市民跟他說，台北市有淡水河，為什麼不能打造成像巴黎塞納河、首爾清溪川、紐約哈德遜河、上海黃浦江？可以觀光遊河、打上燈光如此美麗，還能慢跑、喝咖啡、聽音樂，而且市民朋友說討論很久也反映很久，但北市都沒做。

蔣萬安表示，他去年拍板投入18億元經費，河岸往外推18米，會打造從玉泉公園有一個跨橋到河岸，一直往北延伸經過大稻埕，再到敦煌碼頭，會有遊艇停泊處、休憩、表演舞台，也可運動，「希望把台北打造成親水城市，這是很重要的一步」，淡水河岸改造明後年就會陸續看到具體的建設成果。

談及親水城市，蔣萬安也提到副市長李四川日前在臉書發文討論基隆河整治，李曾跟他說，時任衛工處長時，同仁灑花露水想把臭味壓低，結果反而更臭，但基隆河整治後，已經不像以前會有味道，如今可再進一步設定目標，未來可在基隆河游泳，就像巴黎奧運舉辦前，巴黎市長跳塞納河游泳證明整治有成。

台北市長蔣萬安就職將滿3周年，大巨蛋啟用和輝達進駐是他最佳連任政績。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安就職將滿3周年，大巨蛋啟用和輝達進駐是他最佳連任政績。記者余承翰／攝影

