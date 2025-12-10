專訪／蔣萬安「打死不退決心」 生生喝鮮奶還要擴大

台北市長蔣萬安上任將屆3周年，回顧三大最重要也是最困難的三項施政，除了輝達落定北市、台北大巨蛋啟用，還有受惠許多學童的「生生喝鮮奶」，蔣萬安秉持「打死不退」決心，實現「中央不做、北市做」承諾，明年9月還要擴大到國中。

北市「鮮奶週報-生生喝鮮奶」上路後，蔣萬安欣慰多小朋友很喜歡，12歲以下孩子滿意度甚至有9成，但回顧初期推動，受到重重阻礙。

蔣萬安回憶，一開始中央政策編列44億元經費，各地方政府也在執行，作法是讓業者配送鮮奶到各校，但很多第一線老師反映造成行政負擔，每次鮮奶到就像防空警報，必須放下手邊工作來發送，還要看孩子有沒有趕快喝完，就連小朋友意願調查都選擇保久乳，完全失去政策目的，後來中央因為配送問題、教學現場的抱怨就喊停。

「我覺得很荒謬，因噎廢食。」蔣萬安說，曾在行政院會特別提及此事，卻被「圍剿」，許多官員稱到時孩子全擠到超商會現場混亂，但他認為只要給北市經費、北市會想辦法，但中央就是不肯，院長卓榮泰裁示經費一毛不給。

蔣萬安當時就想沒關係，「中央不做、我們來做」，關鍵的第一步是他去聯繫四大超商一家家問，也坦言起初和四大超商的董事長、總經理及負責該業務的幹部談構想時，聽得出來他們也不看好、覺得不一定可行。

例如品項容量不一，價格如何訂定？上架產品多，民眾如何區別，業者也不可能為了政策去客製化鮮奶包裝，再者是若非計畫對象的客人拿錯、櫃檯人員不熟悉等各種實際面會發生的問題。蔣萬安說，沒關係，他記下這些，回來跟教育局、產業局、悠遊卡公司開了非常多次會，甚至專案列管盯進度。

四大超商最後願意合作的關鍵，蔣萬安認為是「看到我打死不退的決心」，他和業者強調，對的事情要堅持，市府很願意一起討論克服，甚至業者憂悠遊卡和交易系統能否對接，自己也即刻找悠遊卡公司開會，後續和業者對接測試。

蔣萬安透露，當時也說，小朋友、家長帶孩子進超商，不會只會買一瓶鮮奶，可能還會買其他零食、早餐、日常用品，且跟政府合作，對於企業形象有加分。經雙方不斷溝通，感謝四大超商、全聯、家樂福等單位願意來做。

蔣萬安不諱言，還沒上路前不知道學生會是怎麼樣的領取習慣跟方式，也擔心是否真的全擠在同一間超商等狀況。經不斷各種壓力測試，學校端宣導、分流，4月上路後，每天都有戰情會議討論，也有通報案件要想辦法解決，9月再升級成鮮奶周報2.0，規畫明年9月開學擴大到還在發育的國中生，「希望讓更多的孩子受惠。」