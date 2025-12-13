日青森以東外海又震 規模兩度上調至6.9

日本本州最北部的青森縣以東外海十二日上午約十一時四十四分（台灣時間同日上午約十時四十四分）發生規模六點九地震，起初推估規模為六點五，之後兩度上調至六點九。

根據美國地質調查所，上述地震震央在本州岩手縣久慈市外海一三○公里處。該縣位於青森縣東南方，兩縣毗鄰。日本原子力規制委員會（相當於我國核能安全委員會）表示，青森縣「東通核電廠」及宮城縣「女川核電廠」等核能設施均未出現異常。

日本氣象廳十二日下午約二時，完全解除青森縣及岩手縣等所在的東北地方與北海道濱太平洋沿岸的中部，因地震引發的兩百公分至一公尺「海嘯注意報」。據該廳分析，震源深度十七公里，屬極淺地震。日本政府尚未接獲傷亡通報。

青森縣以東外海八日晚間發生規模七點五地震，導致數十人受傷。日本政府翌日首度發布「北海道．三陸沖（沿海）續發地震注意情報」。這代表接下來約一周，該震源附近區域發生強震的機率增加，而自八日以來，的確已發生多起規模六上下的地震。

根據青森地方氣象台，十二日的地震在八日地震震源以東約六十公里處。ＪＲ東日本表示，東北新幹線的「新青森至仙台」間十二日一度停駛。