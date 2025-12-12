日本青森外海6.5地震 最大震度4、發布海嘯注意報
日本青森縣東方外海今天上午11時44分（台北時間10時44分）發生規模6.5地震，震源深度20公里，北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣多處觀測最大震度4。北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣等地發布海嘯注意報。
根據日本氣象廳，北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣多處觀測到震度3。北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣等地發布海嘯注意報，推估波高1公尺，將於當地時間正午12時之後陸續抵達。
據日本氣象廳警報分級，「海嘯警報」為波高1公尺到3公尺間，「海嘯注意報」為0.2公尺到1公尺間。
