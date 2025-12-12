青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

日本青森外海上午又發生規模6.7強震。圖為12月9日，日本北部海域發生7.5級地震後，青森縣一輛汽車停在崩塌的道路邊緣。圖/法新社 日本當地時間12日上午11時44分左右發生地震，震源位於青森縣東方海域，震源深度約20公里，地震規模推估為芮氏6.7。

NHK與富士報導，北海道的函館市、青森縣的八戶市與岩手縣盛岡市測得最大震度4。札幌市多個行政區、青森市、岩手縣宮古市等地則觀測到震度3。

氣象廳於12日上午11時52分發布海嘯注意報，地區包括北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣與宮城縣。氣象廳指出，海中以及海岸附近都很危險，正在海中的人請立即上岸並遠離海岸。由於潮流快速的情況將持續，在注意報解除之前，請勿下海或靠近海岸。