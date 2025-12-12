聽新聞
0:00 / 0:00
青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報
日本當地時間12日上午11時44分左右發生地震，震源位於青森縣東方海域，震源深度約20公里，地震規模推估為芮氏6.7。
NHK與富士報導，北海道的函館市、青森縣的八戶市與岩手縣盛岡市測得最大震度4。札幌市多個行政區、青森市、岩手縣宮古市等地則觀測到震度3。
氣象廳於12日上午11時52分發布海嘯注意報，地區包括北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣與宮城縣。氣象廳指出，海中以及海岸附近都很危險，正在海中的人請立即上岸並遠離海岸。由於潮流快速的情況將持續，在注意報解除之前，請勿下海或靠近海岸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言