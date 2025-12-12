快訊

青森外海規模6.7強震！北海道與東北多地震度4 氣象廳發海嘯注意報

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本青森縣六所村的風力發電機，攝於2012年11月8日。美聯社
日本青森縣六所村的風力發電機，攝於2012年11月8日。美聯社

<a href='/search/tagging/2/日本' rel='日本' data-rel='/2/152883' class='tag'><strong>日本</strong></a>青森外海上午又發生規模6.7強震。圖為12月9日，日本北部海域發生7.5級地震後，青森縣一輛汽車停在崩塌的道路邊緣。圖/法新社
日本青森外海上午又發生規模6.7強震。圖為12月9日，日本北部海域發生7.5級地震後，青森縣一輛汽車停在崩塌的道路邊緣。圖/法新社
日本當地時間12日上午11時44分左右發生地震，震源位於青森縣東方海域，震源深度約20公里，地震規模推估為芮氏6.7。

NHK與富士報導，北海道的函館市、青森縣的八戶市與岩手縣盛岡市測得最大震度4。札幌市多個行政區、青森市、岩手縣宮古市等地則觀測到震度3。

氣象廳於12日上午11時52分發布海嘯注意報，地區包括北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣與宮城縣。氣象廳指出，海中以及海岸附近都很危險，正在海中的人請立即上岸並遠離海岸。由於潮流快速的情況將持續，在注意報解除之前，請勿下海或靠近海岸。

青森強震

相關新聞

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

日本青森縣東方海域於當地時間12日上午11時44分左右發生規模推估為6.7的地震，北海道的函館市與青森縣的八戶市等地測到...

日本青森外海6.5地震 最大震度4、發布海嘯注意報

日本青森縣東方外海今天上午11時44分（台北時間10時44分）發生規模6.5地震，震源深度20公里，北海道、青森縣、岩手...

當地地震頻傳 陸駐日使館：籲在日陸人用App「海外公民登記」

大陸駐日本大使館11日上午表示，日本青森縣附近海域8日晚間發生7.6地震和多次餘震，太平洋沿岸有關地區發布海嘯預警。該館...

