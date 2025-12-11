【重磅快評】敬謹面對災難才能期待減災

日本青森外海8日發生規模7.5強震，連日餘震頻傳，昨天深夜再一起規模5.9餘震，不意外地震得民眾人心惶惶；日本這一波強震雖然接續多起，但對民眾生活影響有限，也只造成生活的少許不便，關鍵在於日本積極面對災害，應對進退敬謹但從容。

8日深夜7.5強震發生，首相高市早苗立即在首相府成立緊急應變中心，最短時間召開災情記者會，高市沒有一句多餘的話，迅速向國人報告災情後，沒有接受提問，立刻轉頭快步、甚至是小跑步回到應變中心。高市的行為語言告訴日人強震對日本衝擊很大，但不至於讓國家、政府陷於慌亂。

高市其實應該有緊張的理由，因為震央所在的青森外海緊鄰日本的命脈，那裡接近能源基地、核能技術中樞，幾乎與強震在同一板塊上，強震極可能造成日本能源基地的傷害；青森縣的六所村有核燃料再處理工廠，核廢料處理廠及儲存場；青森縣南的東通村是日本核燃料再處理基地，低放射性核燃料最終處置場，另有擔任日本東北地區能源供應任務的東通核電廠，是福島核災後才興建的新核電廠，重要性不言可喻。

不僅是震災應對一項，日本對各式天災的應對都夠敬謹，最近智庫提交給總理府的報告，明確建議總理府應增設防災廳單位，不但位階拉高，定位自災害應變提前到事前防災，同時應對災害包括復舊及復興兩大領域，尤其災害應對不只是中央的事，也要整合地方的合作，不只是官方任務，更要官民合作；特別強調的事前應對準備，要求成立國家防災大學，培養防災的基本人才。

應對日本防災的積極，台灣真是落後得無法比較；青森地震發生，經由海槽及板塊傳遞，台灣一定也受到影響，台灣的應對除了賴清德中日雙語慰問日本受災民眾，其他沒有多置一詞提升國人的防災意識與準備，幸運的是近年台灣雖地震好發，幸而都沒有成災，但災害應對不能靠運氣，修正態度，做好準備才能將傷害降到最低。