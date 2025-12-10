快訊

家庭聚餐、購物都拿來核銷 台南研考會前主委夫妻認了繳回6萬元

中俄15架軍機同時繞飛日本！日防相小泉公布航跡圖批「明顯對日示威」

中職／中國CPB網羅台灣啦啦隊！ 前兄弟成員、前龍隊舞蹈總監入列

日本青森地震影響物流 未衝擊半導體設備商工廠

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5地震後，該縣東北町9日可見路面塌陷。歐新社
日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5地震後，該縣東北町9日可見路面塌陷。歐新社

日本青森縣外海8日的地震影響北海道與東北地區部分物流，也造成青森縣八戶市一座鋅冶煉工廠暫停運轉；一些半導體設備商與力拚生產先進半導體的Rapidus廠房設備則未受影響。

日本放送協會（NHK）報導，青森縣外海本月8日深夜發生規模7.5強震，青森縣八戶市測得最大震度6強。截至9日下午，北海道、青森縣、岩手縣這3個地區，總共至少50人受傷。

時事通信社報導，地震也影響北海道與東北地區物流，使部分貨物送達發生延遲。

日本雅瑪多運輸公司（Yamato Transport）表示，由於船運與鐵路運輸延遲，北海道與其他地區之間的貨物配送會延誤；另一間日本物流公司佐川急便也發生同樣狀況；日本郵便也有類似情形，北海道全境、東北地區與其他區域之間的貨物，會延遲約1天投遞。

北海道與東北地區沿岸在8日的地震過後，曾接獲海嘯注意報或海嘯警報，日本7-Eleven考量這些地區的分店員工得避難，曾經最多暫停約60間分店營業。前述警報解除後，各間分店已經陸續恢復營運。

至於製造業部分，位在青森縣八戶市的三井金屬子公司八戶製鍊公司，部分設備因地震受損，已經停止冶煉鋅。三井金屬公司指出，目前沒有人員受傷，仍不知道工廠何時恢復正常運作。

而地震對其他製造業者的影響有限，像是東京威力科創公司（TEL）在岩手縣與宮城縣的兩間半導體設備工廠，未傳出建物與設備等損害，工廠照常運作。

另外，日本半導體大廠鎧俠（Kioxia）位在岩手縣的工廠，以及以量產先進晶片為目標的日本半導體廠商Rapidus位在北海道工廠的設備也未受損。

青森強震 日本

延伸閱讀

不用飛日本！日本同款「聖誕小熊可麗餅」台灣開賣 超萌「冰淇淋小熊+草莓聖誕帽」賣完就沒有了

日本青森地震50傷學校復課 福島核處理水恢復排海

遊日驚遇7.5強震！房客衝出嚇哭 北海道酒店逃生門竟全上鎖

日本發北海道三陸近海地震預警 最壞情況30萬人死、經濟損失近10兆

相關新聞

日本青森地震影響物流 未衝擊半導體設備商工廠

日本青森縣外海8日的地震影響北海道與東北地區部分物流，也造成青森縣八戶市一座鋅冶煉工廠暫停運轉；一些半導體設備商與力拚生...

日本青森地震50傷學校復課 福島核處理水恢復排海

日本青森縣外海本月8日深夜發生規模7.5強震，使北海道與東北地區逾300間學校9日停課，部分學校今天已復課；而福島第一核...

日本青森外海7.5強震 至少51傷

日本青森縣東方外海八日深夜發生規模七點五地震，青森縣、北海道、岩手縣截至九日晚間至少五十一人受傷。

青森強震 賴總統：台灣隨時提供協助

日本青森縣外海八日深夜發生規模七點五地震。賴清德總統昨在社群平台Ｘ回應日本首相高市早苗的貼文，透過日文與中文發聲，向受影...

遊日驚遇7.5強震！房客衝出嚇哭 北海道酒店逃生門竟全上鎖

日本青森縣外海12月8日（周一）晚上發生規模7.5地震，有正於北海道旅遊的港人發文表示，地震發生一刻酒店房間劇烈搖晃，難以行走，牆身出現...

日本7.5強震瞬間「腳軟」 上海遊客：連滾帶爬求生緊抱馬桶

日本青森縣東部海域8日發生規模7.5地震。事後，一些中國大陸遊客、在日旅居華人、台灣遊客均在網上分享經歷地震的恐怖瞬間。一名上海遊客稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。