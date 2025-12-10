日本青森地震影響物流 未衝擊半導體設備商工廠

日本青森縣外海8日的地震影響北海道與東北地區部分物流，也造成青森縣八戶市一座鋅冶煉工廠暫停運轉；一些半導體設備商與力拚生產先進半導體的Rapidus廠房設備則未受影響。

日本放送協會（NHK）報導，青森縣外海本月8日深夜發生規模7.5強震，青森縣八戶市測得最大震度6強。截至9日下午，北海道、青森縣、岩手縣這3個地區，總共至少50人受傷。

時事通信社報導，地震也影響北海道與東北地區物流，使部分貨物送達發生延遲。

日本雅瑪多運輸公司（Yamato Transport）表示，由於船運與鐵路運輸延遲，北海道與其他地區之間的貨物配送會延誤；另一間日本物流公司佐川急便也發生同樣狀況；日本郵便也有類似情形，北海道全境、東北地區與其他區域之間的貨物，會延遲約1天投遞。

北海道與東北地區沿岸在8日的地震過後，曾接獲海嘯注意報或海嘯警報，日本7-Eleven考量這些地區的分店員工得避難，曾經最多暫停約60間分店營業。前述警報解除後，各間分店已經陸續恢復營運。

至於製造業部分，位在青森縣八戶市的三井金屬子公司八戶製鍊公司，部分設備因地震受損，已經停止冶煉鋅。三井金屬公司指出，目前沒有人員受傷，仍不知道工廠何時恢復正常運作。

而地震對其他製造業者的影響有限，像是東京威力科創公司（TEL）在岩手縣與宮城縣的兩間半導體設備工廠，未傳出建物與設備等損害，工廠照常運作。

另外，日本半導體大廠鎧俠（Kioxia）位在岩手縣的工廠，以及以量產先進晶片為目標的日本半導體廠商Rapidus位在北海道工廠的設備也未受損。