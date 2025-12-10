日本青森地震50傷學校復課 福島核處理水恢復排海

日本青森縣外海本月8日深夜發生規模7.5強震，使北海道與東北地區逾300間學校9日停課，部分學校今天已復課；而福島第一核電廠的「核處理水」也在地震隔天恢復排海。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，截至9日下午，根據北海道政府、青森縣政府、岩手縣政府彙整，這3個地區總共至少50人因地震受傷：分別為青森縣至少36人、岩手縣至少3人、北海道至少11人。

氣象廳昨天已解除北海道到東北地區沿岸的海嘯警報或海嘯注意報，但仍發布餘震注意情報「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，不排除千島海溝與日本海溝沿線，發生巨大地震的可能性較平時高。

從北海道到千葉縣共7個地區的182個市町村（類似鄉鎮市）接獲上述餘震注意情報。

根據日本政府文部科學省（相當於教育部）的統計，北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣5個地區，昨天共有300間以上中小學等學校停課。

而青森縣政府與北海道政府指出，部分學校為地震受災戶，因此今天依然停課。

而青森縣八戶市在8日的地震測得最大震度6強。八戶市立江南小學表示，校內115名學童與教職員20人，均沒在地震中受傷，今天上午開啟校門迎接上學的兒童。

東京電力公司（簡稱東電）考量8日的強震過後，福島縣沿岸接獲海嘯注意報，因此在當天晚間暫停福島第一核電廠排放第17波「核處理水」的作業。

而福島縣沿岸的海嘯注意報昨天解除過後，東電檢查完設備，確認沒有異常的情況下，已在當天下午恢復「核處理水」排海作業。

而這次排海作業預計依原定計畫在本月22日結束。