青森外海7.5強震 至少51傷

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本青森縣外海八日深夜發生規模七點五強震，青森縣東北町九日可見路面塌陷，一輛車困在斷裂路面邊緣。（歐新社）
日本青森縣東方外海八日深夜發生規模七點五地震，青森縣、北海道、岩手縣截至九日晚間至少五十一人受傷。

日本氣象廳九日發布「北海道、三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，對象是北海道至千葉縣等七道縣一八二個市町村，不排除後續發生強震可能性高於平時。這是該提醒機制二○二二年十二月啟用後首次發布。

八日強震時間約晚間十一時十五分（台灣時間當晚十時十五分），震央在青森縣外海約八十公里，震源深度五十四公里，該縣八戶市觀測到最大震度六強。日本氣象廳起初警告海嘯恐達三公尺，但實際測得最大波高是岩手縣久慈港的七十公分，九日清晨海嘯警報解除。

日本八日晚間十一時十六分即成立官邸對策室，首相高市早苗指示民眾避難，要求政府上下協同應對。北海道和青森等東北四縣曾有十一點四萬人收到避難指示，現已全部解除。防衛大臣小泉進次郎說，九日上午自衛隊持續出動廿三架航空器收集情報，也暫時開放海自八戶航空基地和陸自八戶駐屯地供民眾避難。

高市呼籲恐受餘震影響的地區民眾，約一周內密切關注相關消息，以加固家具等方式準備應對後續地震，並請民眾繼續社經活動，但保持隨時撤離準備。

數千戶家庭一度停電，九日上午恢復。北海道、東北地區核電設施未發現異常。青森縣六所村的乏燃料再處理工廠的核燃料保管池有水溢出，但未流到廠外。

東京電力公司在強震後隨即下令福島第一核電廠、福島第二核電廠全體人員往高處等地避難，當晚停止福島第一核電廠進行中的核汙水排海作業；電廠未因地震出現設備異常，但考量餘震注意情報，仍在評估重啟排海時間。

地震時當地氣溫接近攝氏零度，有民眾在寒冬驚恐避難。八戶市一名便利商店店員說，強烈左右搖晃持續約三到四分鐘，人站不穩，「非常可怕」，店內貨架倒下，瓶子碎滿地。青森、岩手縣一千三百多戶震後停水，青森縣和北海道逾一百八十所公立中小學和高中停課。

ＪＲ東日本九日說，為進行檢查，東北新幹線盛岡站至新青森站一度停駛，當天下午恢復。全日空與日本航空九日上午六時確認各地機場跑道並未出現災情，預料當天的航班照常。

