聽新聞
0:00 / 0:00

青森強震 賴總統：台灣隨時提供協助

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

日本青森縣外海八日深夜發生規模七點五地震。賴清德總統昨在社群平台Ｘ回應日本首相高市早苗的貼文，透過日文與中文發聲，向受影響民眾表達關心與慰問，稱台灣隨時準備提供必要協助。

賴總統說，對於日本青森外海的地震災情，「我想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要協助，也祈願日本民眾平安、盡早恢復正常生活」。

日本駐台代表片山和之透過臉書表示，以賴清德總統為首，他們收到許多來自眾多台灣朋友的溫暖慰問；近日日本與台灣均有傳出地震消息，他祈禱災情不會擴大，並希望各位務必小心自己的人身安全。

青森強震 日本

延伸閱讀

影／台積電將會再投資台南 賴清德親口證實

日本青森強震後第一時間給予關懷 日網友感謝台灣暖心

再擋院版財劃法、1.25兆軍費條例 羅智強：賴清德不來立院 綠自己杯葛

日本青森規模7.5強震至少30傷 高市籲做好避難準備

相關新聞

遊日驚遇7.5強震！房客衝出嚇哭 北海道酒店逃生門竟全上鎖

日本青森縣外海12月8日（周一）晚上發生規模7.5地震，有正於北海道旅遊的港人發文表示，地震發生一刻酒店房間劇烈搖晃，難以行走，牆身出現...

日本7.5強震瞬間「腳軟」 上海遊客：連滾帶爬求生緊抱馬桶

日本青森縣東部海域8日發生規模7.5地震。事後，一些中國大陸遊客、在日旅居華人、台灣遊客均在網上分享經歷地震的恐怖瞬間。一名上海遊客稱...

青森外海7.5強震 至少51傷

日本青森縣東方外海八日深夜發生規模七點五地震，青森縣、北海道、岩手縣截至九日晚間至少五十一人受傷。

青森強震 賴總統：台灣隨時提供協助

日本青森縣外海八日深夜發生規模七點五地震。賴清德總統昨在社群平台Ｘ回應日本首相高市早苗的貼文，透過日文與中文發聲，向受影...

日本發北海道三陸近海地震預警 最壞情況30萬人死、經濟損失近10兆

日本青森縣12月8日（周一）晚上發生規模7.5地震，氣象廳自2022年啟動「北海道及三陸近海地震預警」機制以來首次發布該警報，指地震增加了千島海溝和日本海溝沿岸發生大地震的可能性。

日本青森外海又發生規模5.3地震 北海道、青森縣震度3

日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5地震後，相同海域仍接連發生地震。日本氣象廳網站9日指出，當地時間9日約下午6時9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。