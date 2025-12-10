青森強震 賴總統：台灣隨時提供協助

日本青森縣外海八日深夜發生規模七點五地震。賴清德總統昨在社群平台Ｘ回應日本首相高市早苗的貼文，透過日文與中文發聲，向受影響民眾表達關心與慰問，稱台灣隨時準備提供必要協助。

賴總統說，對於日本青森外海的地震災情，「我想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要協助，也祈願日本民眾平安、盡早恢復正常生活」。

日本駐台代表片山和之透過臉書表示，以賴清德總統為首，他們收到許多來自眾多台灣朋友的溫暖慰問；近日日本與台灣均有傳出地震消息，他祈禱災情不會擴大，並希望各位務必小心自己的人身安全。