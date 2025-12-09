遊日驚遇7.5強震！房客衝出嚇哭 北海道酒店逃生門竟全上鎖

日本青森縣外海12月8日（周一）晚上發生規模7.5地震，有正於北海道旅遊的港人發文表示，地震發生一刻酒店房間劇烈搖晃，難以行走，牆身出現裂痕，停止震動後他立即衝出房外逃生，惟竟發現所有逃生出口均被上鎖，需要酒店職員感應卡打開，逃生出口附近有個被窗簾遮擋的玻璃門，打開可走到室外，玻璃門旁亦貼有印着「避難器具」的告示，惟該玻璃門同樣被上鎖。當時不少酒店房客十分驚慌，幸過了約10分鐘，終於有警員及酒店職員到場，帶領一眾房客從逃生出口走到大堂，事後他因擔心餘震而難以安眠。

該港人於Threads以「劫後餘生文」為題發文表示，他正於日本北海道旅遊，12月8日晚上11時許，酒店突然響起地震警號，「大概過了10秒後，整個飯店房間開始劇烈搖晃，已經很難站穩，必須立刻坐到地上那種程度」、「超級恐怖，感覺所有東西都要倒下來了一樣」，停止震動後他立即拿起護照、錢包、車匙和手機衝出房門，當時見到樓層外約有10名房客，有人在打電話報警。

日本青森地震 北海道一酒店逃生門全上鎖

樓主續說，大家一同尋找防火通道，「但最離譜的一幕是，所有逃生出口都被鎖住了，要刷員工卡才能進去。旁邊有一扇玻璃門寫著「避難器具」，本來可以通往出口，但那扇玻璃門同樣也被鎖上了」，他當時已心想若再發生地震，他會毫不猶豫拿起滅火筒打爆玻璃門爬到酒店樓下。

發文港人形容劫後餘生：真是心驚膽戰

樓主指出，隨後陸陸續續見到有房客走出來，「有些人連房卡都沒帶就跟小朋友跑出來，拖鞋也沒穿，有些人則是嚇得哭了起來」，他見暫時未有餘震就回房打電話去酒店接待處，但無人接聽。過了約10分鐘，終於有警員及酒店職員跑過來，帶領一眾房客從逃生出口走到大堂。

樓主直言，事後「不敢洗澡洗太久，怕突然又要逃難，連衣服都來不及穿。睡覺也不敢睡得太熟，外套裡已經裝好所有必要的物品，準備只要再震一下就立刻跑。到了翌日（12月9日）早上7點左右，他感覺到餘震，「立刻就醒了，真的心驚膽跳」。

樓主問道「走火通道怎麼可以上鎖？瘋了吧！如果發生事情，那要怎麼逃生？」，又說「在香港真的從來不會遇到這麼強烈的地震，很慶幸身邊的人和自己都平安無事」。

日本氣象廳發警報：未來一周需採取防災措施

日本青森縣外海12月8日晚發生規模7.5地震，氣象廳首次發布自2022年啟動的「北海道及三陸近海地震預警」機制警報，提醒位於北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣太平洋沿岸的182個市町村在未來一周需要採取防災措施。據日媒報導，若發生發生強烈餘震，最壞情況可能造成約30萬人死亡並引發30米高的海嘯，經濟損失或高達48兆日圓（約9.6兆元新台幣）。

