日本7.5強震瞬間「腳軟」 上海遊客：連滾帶爬求生緊抱馬桶

香港01／ 撰文：許靖雯
日本旅店示意圖。圖／Ingimage
日本旅店示意圖。圖／Ingimage

日本青森縣東部海域8日發生規模7.5地震。事後，一些中國大陸遊客、在日旅居華人、台灣遊客均在網上分享經歷地震的恐怖瞬間。一名上海遊客稱，「腿軟到連滾帶爬衝進衛生間抱住馬桶。」還有台灣遊客直接從22樓狂奔到一樓逃命。　

上海遊客連滾帶爬衝進衛生間緊抱馬桶

這名上海遊客當時在青森屋酒店三樓的洗手間刷牙，沒想到就一瞬間的時間，整棟木結構建築發出「咯吱咯吱」的巨大聲音，「像有人把樓當成積木左右晃」。王先生第一反應不是跑，而是「腳軟」，為了求生，他連滾帶爬衝進衛生間，死死抱住陶瓷馬桶。事後他回憶，「馬桶是固定在承重牆上的，我感覺到瓷磚冰涼，才確定自己還活著。」

廣州旅行團26名遊客 靠閃光燈探路逃命

經歷生死時刻還有廣州來的旅行團，領隊陳女士稱，當時電梯瞬間停運，26名遊客僅靠手機閃光燈照亮，大家從五樓步行梯下行。「樓梯間裡全是日文、中文、英文的『對不起』『請先行』，沒人擁擠，但你能聽見牙齒打顫的聲音。」

大樓搖晃三分半多鐘 衣櫃門和廁所門劃來劃去

《極目新聞》報導，一名在北海道札幌的中國大陸遊客當時位於酒店14樓，「整棟樓震感強烈，搖晃了三分半多鐘，衣櫃門和廁所門劃來劃去，等不晃了就下樓，然後所有人都從房間跑出來了，當時電梯停用，只能從樓梯跑下來。」

北海道留學生親歷：在日3年多來震感最強的一次

《極目新聞》報導，一名在北海道留學生稱，他在家中感覺到明顯震感，原本他計劃到室外避難，但還未出門房間就猛烈地晃動起來，只能趕忙跑到廁所躲避，「這次是我到日本3年多來震感最強的一次，整個房間感覺都在搖晃。」

旅居日本華人：屋內東西被晃到散落一地

《極目新聞》報導，一名旅居日本的華人住在青森，她家在一樓，當時地震發生時還沒睡覺，突然房子搖晃得厲害，持續了近1分鐘，屋內的東西散落了一地。因為天太冷，地震停止後也沒有出屋子，「但把主要證件都找出來了，隨時準備出門避難。」地震後沒多久，她就在電視裡看到了海嘯的預警。

台灣遊客從22樓奔衝到1樓逃生

地震發生時，不少台灣人在當地旅遊，有在北海道住宿的台灣遊客回憶「地震超大」，當時從22樓一路衝下至1樓，甚至緊張到忘記穿鞋，期間他也錄下酒店住客集體沿著安全梯奔逃的畫面，當時氣氛極為緊張。

還有其餘台灣遊客稱，他住在14樓，「太可怕！我直接被嚇哭」，但當下飯店廣播要求房客留在房內，強調房間屬安全空間，外面消防車也響起提醒「遠離海岸邊！」

另外同樣在北海道旅遊的台灣人稱，「我在函館的飯店7樓，這邊超級大！整棟樓跟波浪一樣在晃！」

文章授權轉載自《香港01》

青森強震 日本

