日本發北海道三陸近海地震預警 最壞情況30萬人死、經濟損失近10兆

香港01／ 撰文：王海
氣象廳自2022年啟動「北海道及三陸近海地震預警」機制以來首次發布該警報，指地震增加了千島海溝和日本海溝沿岸發生大地震的可能性。 圖／YT＠TBS NEWS DIG Powered by JNN
氣象廳自2022年啟動「北海道及三陸近海地震預警」機制以來首次發布該警報，指地震增加了千島海溝和日本海溝沿岸發生大地震的可能性。 圖／YT＠TBS NEWS DIG Powered by JNN

日本青森縣12月8日（周一）晚上發生規模7.5地震，氣象廳自2022年啟動「北海道及三陸近海地震預警」機制以來首次發布該警報，指地震增加了千島海溝和日本海溝沿岸發生大地震的可能性。警報主要提醒位於北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣和千葉縣太平洋沿岸的182個市町村在未來一周需要採取防災措施。據日媒報導，假如發生強烈餘震，最壞情況可能造成約30萬人死亡並引發30米高的海嘯，經濟損失或高達48兆日圓（約9.6兆元新台幣）。

據日本內閣府發布的資訊，基於311東日本大地震的經驗教訓，日本政府根據最新的科學資訊，對未來可能發生的特大地震及其引發的海嘯進行預測，以評估日本海溝和千島海溝沿線地區可能遭受的破壞。

按照氣象廳2022年制定的「北海道及三陸近海地震預警」機制，對本次規模7.5地震的震源位置與規模進行確認後，發現這次地震是在日本海槽與千島海槽沿線的巨大地震預計震源地區發生，符合「日本海槽・千島海槽周邊海槽型地震防災對策推進基本計劃」的定義標準，故對外發布「北海道與三陸近海地震預警」。

假如在未來一周發生強烈餘震，最壞情況下，日本海溝發生大地震可能造成約19.9萬人死亡，千島海溝發生大地震可能造成約10萬人死亡。然而，透過採取防災措施，例如早期疏散，可以減輕損失。

建築物損毀預測：

預計冬季夜晚建築物損壞最為嚴重，因為積雪會加劇建築物損壞，並增加火災風險。據估計，日本海溝約有22萬棟建築物受損，千島海溝約有8.4萬棟建築物受損。

經濟損失預測：

經濟損失主要根據「資產損失」和「生產和服務業停頓的影響」進行評估。資產損失是指修復和重建建築物、基礎設施和生命線設施的總成本。生產和服務業停頓的影響是指受災地區因資產和勞動力減少以及供應鏈中斷而導致的生產價值下降，以及受災地區以外的影響。日本海溝的損失估計約為31兆日圓（約6.2兆元），千島海溝的損失估計約為17兆日圓（約3.4兆元新台幣）。

文章授權轉載自《香港01》

青森強震 日本 北海道 海嘯

