日本青森外海又發生規模5.3地震 北海道、青森縣震度3
日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5地震後，相同海域仍接連發生地震。日本氣象廳網站9日指出，當地時間9日約下午6時9分（台灣時間同日下午5時9分），青森縣東方近海又發生規模5.3地震，震源深度50公里。
該起5.3地震最大震度落在青森縣平內町、八戶市、野邊地町、七戶町、東北町、青森南部町、階上町，以及北海道函館市，震度達到3。此外，在岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣局部，震度也有2至1。日氣象廳未發布海嘯警報或注意報。
