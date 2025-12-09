快訊

助理費除罪化引助理工會反彈 韓國瑜發聲明：全力捍衛國會助理權益

朴寶劍、丁海寅被施暴？趙震雄毆打同行丟冰桶 網對比「爆料時間線」找受害者

浴缸水別放掉！日本青森7.5強震劇烈搖晃 前自衛隊成員教自保術

聯合新聞網／ 綜合報導
日本北部海域8日發生規模7.5強震，當局9日表示，地震造成至少30人受傷。圖／法新社
日本北部海域8日發生規模7.5強震，當局9日表示，地震造成至少30人受傷。圖／法新社

日本青森縣外海8日發生規模7.5強震，地牛翻身多地有感劇烈搖晃，更一度發布海嘯警報。前自衛隊成員Yasuko（やす子）也火速反應，第一時間即發文提4點事項要留意，包括浴缸儲水、海嘯警戒分級等實用資訊，貼文隨即引發當地民眾熱烈回響。

地震發生後，前自衛隊成員、日本搞笑藝人Yasuko也在社群平台X發文，「地震還好嗎？可能還會有餘震」，同時提醒當地民眾可以做好以下準備，包含不要放掉浴缸裡的水睡覺時將鞋子放在枕邊或觸手可及的地方

此外，Yasuko也叮嚀，將暖暖包貼在背部肩胛骨下方，會很快暖和起來若聞到瓦斯味或牆壁出現裂縫，就要立刻避難。Yasuko呼籲大家隨時留意官方訊息，若是「海嘯注意報」就繼續保持警戒，如果是「海嘯警報」則必須即刻動身避難。

實用的資訊也引起當地人共鳴，「非常感謝您以純文字的方式提供資訊，因為以前地震後大停電，圖片完全無法載入，而且很耗電，根本沒辦法看」、「謝謝您的資訊！請先將自身安全放在第一位，迅速避難或到安全的地方」、「有時候貓咪會跳進浴缸的水裡，要小心喔」。

根據日媒ORICON NEWS報導，Yasuko在17歲時加入日本自衛隊，過去她在節目訪談中提到，自己擔任現役軍人2年、後備軍人則當了4年。Yasuko提到，因演藝工作曾一度暫停後備軍人的工作，後續將恢復身分，且每個月都會去受訓一次。

青森強震 日本 海嘯 地震 自衛隊

相關新聞

青森強震人品現形？台旅客護電視、陸網「狂刷慶祝」 日人轟： 素質差太多

日本青森縣外海昨（8）日晚間發生規模7.5地震，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。地牛翻身天搖地動，一名日本網友發現地震發生當下，台灣觀光客努力護住飯店的電視，不讓其掉落損壞...

日本青森外海又發生規模5.3地震 北海道、青森縣震度3

日本青森縣東方外海8日深夜發生規模7.5地震後，相同海域仍接連發生地震。日本氣象廳網站9日指出，當地時間9日約下午6時9...

日本青森強震後第一時間給予關懷 日網友感謝台灣暖心

日本青森縣昨天發生震度6強地震，引發北海道至東北沿岸海嘯警報。台灣方面第一時間表達關懷，總統賴清德與駐日代表李逸洋均向受...

整理包／日本青森7.5強震深夜狂搖！311再現？災情、對台影響一次掌握

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，當地震度達6強，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。 《聯合新聞網》整理這起地震規模、位置、震度、海嘯，是否與311地震有關？對台灣有影響嗎？以及各地災情狀況。

日本7.6強震多人傷 石崇良：後續不排除設「賑災捐款專戶」

日本青森縣於8日晚間11時許發生規模7.5地震，劇烈搖晃讓整個東北沿岸地區陷入緊急狀態，今天早上外交部已致電日本台灣協會...

