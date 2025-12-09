浴缸水別放掉！日本青森7.5強震劇烈搖晃 前自衛隊成員教自保術

日本青森縣外海8日發生規模7.5強震，地牛翻身多地有感劇烈搖晃，更一度發布海嘯警報。前自衛隊成員Yasuko（やす子）也火速反應，第一時間即發文提4點事項要留意，包括浴缸儲水、海嘯警戒分級等實用資訊，貼文隨即引發當地民眾熱烈回響。

地震發生後，前自衛隊成員、日本搞笑藝人Yasuko也在社群平台X發文，「地震還好嗎？可能還會有餘震」，同時提醒當地民眾可以做好以下準備，包含不要放掉浴缸裡的水、睡覺時將鞋子放在枕邊或觸手可及的地方。

此外，Yasuko也叮嚀，將暖暖包貼在背部肩胛骨下方，會很快暖和起來；若聞到瓦斯味或牆壁出現裂縫，就要立刻避難。Yasuko呼籲大家隨時留意官方訊息，若是「海嘯注意報」就繼續保持警戒，如果是「海嘯警報」則必須即刻動身避難。

實用的資訊也引起當地人共鳴，「非常感謝您以純文字的方式提供資訊，因為以前地震後大停電，圖片完全無法載入，而且很耗電，根本沒辦法看」、「謝謝您的資訊！請先將自身安全放在第一位，迅速避難或到安全的地方」、「有時候貓咪會跳進浴缸的水裡，要小心喔」。

根據日媒ORICON NEWS報導，Yasuko在17歲時加入日本自衛隊，過去她在節目訪談中提到，自己擔任現役軍人2年、後備軍人則當了4年。Yasuko提到，因演藝工作曾一度暫停後備軍人的工作，後續將恢復身分，且每個月都會去受訓一次。