青森強震人品現形？台旅客護電視、陸網「狂刷慶祝」 日人轟： 素質差太多

聯合新聞網／ 綜合報導
日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5強震，圖為當地一名男子清理的畫面。圖／美聯社
日本青森縣外海8日晚間發生規模7.5強震，圖為當地一名男子清理的畫面。圖／美聯社

日本青森縣外海昨（8）日晚間發生規模7.5地震，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。地牛翻身天搖地動，一名日本網友發現地震發生當下，台灣觀光客努力護住飯店的電視，不讓其掉落損壞；反之，大陸的網友竟在微博「留言慶祝」，兩者劇烈的反差，也讓他有感直呼「難怪台灣人不想被誤認成中國人」。

日本青森縣強震發生時，住在當地飯店的台灣旅客也感受到劇烈搖晃。從現場拍攝的畫面可見，地震當下物品紛紛掉落，其中2名旅客半跪在電視櫃前，先是努力穩住電視不讓其摔落，待搖晃趨緩後，才又趕緊將電視機平放在榻榻米上。機警的反應不僅在網路上瘋傳，也引來許多日本網友大讚。

然而，由於近來中日關係緊張，社群平台X知名帳號「李老師不是你老師」分享，日本發生7.5強震後，雖然仍有部分大陸網友表達關心，但多數人竟在微博上留言「慶祝」，「恭喜恭喜，再努力點」、「希望都有事」、「在日同胞注意安全，其他人就算了」、「讓海嘯來得更猛烈些吧！」、「這是好事啊，家人們」。

消息傳回日本後，當地一名網友也在社群感嘆，「青森大地震時，台灣觀光客守著電視不讓它倒下，和中國的觀光客有著天壤之別」。對於中國網友的冷嘲熱諷，他也忍不住吐槽，「有些中國人卻在微博上發文慶祝地震，難怪台灣人不想被誤認成中國人，國民素質相差太多了。」

相關貼文也在社群掀起討論，日本網友對大陸網友的行徑感到困惑，「我想相信只是少數人的行為，但我無法理解，為什麼要慶祝他人的不幸」、「他們還特地展現了自己低落的國民素質」；部分網友則向台灣表達感謝，「正是在這種緊急時刻，才能看出一個人的本性，我真心覺得台灣人的國民素質很高」、「台灣人的行動真的令人感到溫暖及感謝」，也有人認同道「就我個人而言，不希望台灣人被與中國人混為一談」。

