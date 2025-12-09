日本青森強震後第一時間給予關懷 日網友感謝台灣暖心

快訊

中央社／ 東京9日專電
日本青森縣昨天發生震度6強地震，引發北海道至東北沿岸海嘯警報。 美聯社
日本青森縣昨天發生震度6強地震，引發北海道至東北沿岸海嘯警報。 美聯社

日本青森縣昨天發生震度6強地震，引發北海道至東北沿岸海嘯警報。台灣方面第一時間表達關懷，總統賴清德與駐日代表李逸洋均向受災民眾致上慰問，並表示隨時準備提供協助。日本網友也在社群媒體上紛紛留言，感謝台灣的支持與暖心言語。

總統賴清德在社群媒體X以日文發文表示，「就昨日發生於青森縣外海的地震，向所有受到影響的民眾致上誠摯慰問。台灣與日本在每次災害中都彼此扶持。我們隨時準備提供所需的幫助。祈願日本民眾平安無事，早日恢復正常生活。」

李逸洋在駐日代表處X官方帳號發文表示，「昨晚，青森縣觀測到震度6強地震，從北海道到東北沿岸地區發布了海嘯警報。僅此向所有受到災害影響的民眾致上誠摯慰問。請務必留意可能的餘震。衷心祈願災情不再擴大，並祝願災區能夠早日恢復重建。」

許多日本網友留言感謝台灣人的善意，有網友說「感謝你們總是那麼溫暖的話語」，「感謝台灣的朋友們總是那麼掛心我們，今後也讓我們繼續加深友情、持續交流。真的非常感謝。」

也有網友說，「相信現在也有很多台灣旅客正在日本觀光，希望大家都沒有受到影響，能夠平安返家。」

有日本網友提到在社群媒體瘋傳、台灣人在日本遇到地震時，第一時間趕忙扶著旅館電視的畫面，表示「地震發生時，台灣旅客能夠那麼冷靜地行動，令我感到十分驚訝。祈願大家都平安無事，日本與台灣之後也彼此相互支持。」

外交部今天表示，第一時間已致電日台協會慰問，同時指示駐日代表處、札幌辦事處了解災情，目前未有台灣民眾、僑民、留學生及觀光客受困及受災。

札幌辦事處處長粘信士受訪表示，第一時間確認僑界、急難救助協會方面訊息，均陸續回報平安。

