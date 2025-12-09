快訊

日本7.6強震多人傷 石崇良：後續不排除設「賑災捐款專戶」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
石崇良表示，東北地區的青森縣發生強震，會密切保持聯繫，關心災情的情況。記者廖靜清／攝影
日本青森縣於8日晚間11時許發生規模7.5地震，劇烈搖晃讓整個東北沿岸地區陷入緊急狀態，今天早上外交部已致電日本台灣協會慰問。衛福部長石崇良今參與活動時，於會前接受媒體採訪時表示，他早上恰好與日本的駐台代表見面，當時已表達台灣對於日本發生地震的關心，同時也提到必要時會全力提供協助。

石崇良指出，台灣跟日本一向就是最好的兄弟之邦，對於東北地區的青森縣發生強震，會密切保持聯繫，關心災情的發展情況，有什麼需要，一定會全力來協助。至於是否成立賑災捐款專戶，還會再視災情後續，並召開內部討論。

石崇良強調，想向所有受影響的民眾表達關心及慰問，面對災難，台日始終互相扶持，台灣隨時會準備提供必要的協助。

