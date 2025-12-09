日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報，青森震度6強，連東京也有2到3級。不少正在日本旅遊的民眾紛紛分享心情，有人在青森泡湯立馬裸身狂奔離開；有民眾拍下室內搖晃大叫好可怕，但幾人合力護住電視。在東京的民眾也說晃很久，甚至聽到建築物的聲音，搖到頭很暈，幸好沒事。

有網友拍影片在Threads訴說心情，昨晚可說碰到人生中感受上最強的地震，感覺是進擊的巨人，當時青森正在下雪，原本開心在戶外大浴池泡湯，但發生大地震後池水搖晃，愈晃愈大，大概30秒，立馬起身狂奔，裸身離開浴池，幸好沒事，希望在東北旅行的民眾都平安。

東京也搖很久，有民眾指出，覺得超晃、搖很久，都聽到建築物的聲音，非常可怕；有人甚至一度以為要進入生下一階段。有正在仙台的民眾指出，住高樓層搖起來太可怕，後來想睡也不敢睡了。

不少民眾也紛紛在Threads發文說，日本朋友如需要台灣，不要客氣，也希望天佑日本。