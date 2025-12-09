快訊

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍

青森強震…遊日台中觀旅局前局長：日政府危機處理一流

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
日本青森縣東方外海昨晚11點多發生規模7.5地震，地震半小時後，高市首相出面開記者會說明情況安定民心。圖／前台中市觀旅局長林筱淇提供
日本青森縣東方外海昨晚11點多發生規模7.5地震，地震半小時後，高市首相出面開記者會說明情況安定民心。圖／前台中市觀旅局長林筱淇提供

日本青森縣外海昨晚約11時15分發生規模7.5地震，當地震度達6級，台中市觀旅局前局長林筱淇昨天正在日本，她正在名古屋31樓，完全沒感受到地震，地震半小時後，高市首相就出面開記者會說明情況以安定民心，她說日本政府危機處理能力真是一流！

台中市觀旅局前局長林筱淇日前到日本，她昨天在名古屋，今天PO出日本景點照片，本報記者關心詢問日本地震情形，她說自己昨晚在名古屋31樓，連一點搖晃感覺都沒有。

她說日本政府的應變反應速度非常快，地震半小時後，高市首相就出面開記者會說明情況以安定民心，危機處理能力真是一流！

青森強震 日本

延伸閱讀

崔佩儀日本旅遊遇青森強震 還原驚悚現場「震了2分鐘」

慰問青森強震 賴總統：我們隨時準備提供必要協助

影／友誼市青森地震 黃偉哲：第一時間致函 台南可協助

青森強震... 日本自衛隊出動23架航空器 從空中情報收集

相關新聞

日本青森縣震災 陳其邁致函承諾隨時提供必要支援

日本東北地區昨晚發生強震，高雄友好城市青森縣與陸奧市陸續傳出災情。高雄市長陳其邁今天上午致函青森縣及陸奧市表達關心，並表...

青森強震…遊日台中觀旅局前局長：日政府危機處理一流

日本青森縣外海昨晚約11時15分發生規模7.5地震，當地震度達6級，台中市觀旅局前局長林筱淇昨天正在日本，她正在名古屋3...

青森強震35人受傷 11萬人避難指示已全數解除

日本青森縣昨天發生震度6強地震，根據日本總務省消防廳，截至今天正午12時（台北時間11時）共造成北海道10人、青森縣22...

日本青森外海強震 福島核處理水暫停排海

日本東京電力公司（東電）考量青森縣外海昨天深夜發生地震後，福島縣沿岸接獲海嘯注意報，東電已於當天深夜暫停正在進行的福島第...

出遊遇日本地震怎麼辦？官方「防災APP」掌握天災警報 支援繁中、應急會話

日本青森縣外海昨日（12月8日）深夜發生規模7.5強震，當時引發海嘯警報，長時間搖晃讓民眾相當驚恐，當中也有不少台灣民眾感受到當時地震時刻，也不免讓人擔心，若國外旅客前進日本旅遊時，遇到地震等天災該怎麼辦呢？日本政府觀光局（JNTO）特地推出防災資訊APP「Safety tips」供旅客下載，針對台灣部分還有繁體中文可用，隨時獲取最新的天災資訊和避難訊息。

慰問青森強震 賴總統：我們隨時準備提供必要協助

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。賴清德總統在社群平台X透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。