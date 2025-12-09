青森強震…遊日台中觀旅局前局長：日政府危機處理一流

日本青森縣外海昨晚約11時15分發生規模7.5地震，當地震度達6級，台中市觀旅局前局長林筱淇昨天正在日本，她正在名古屋31樓，完全沒感受到地震，地震半小時後，高市首相就出面開記者會說明情況以安定民心，她說日本政府危機處理能力真是一流！

台中市觀旅局前局長林筱淇日前到日本，她昨天在名古屋，今天PO出日本景點照片，本報記者關心詢問日本地震情形，她說自己昨晚在名古屋31樓，連一點搖晃感覺都沒有。

她說日本政府的應變反應速度非常快，地震半小時後，高市首相就出面開記者會說明情況以安定民心，危機處理能力真是一流！