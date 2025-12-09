日本青森縣震災 陳其邁致函承諾隨時提供必要支援

快訊

中央社／ 高雄9日電
陳其邁。聯合報系資料照／記者徐白櫻攝影
日本東北地區昨晚發生強震，高雄友好城市青森縣與陸奧市陸續傳出災情。高雄市長陳其邁今天上午致函青森縣及陸奧市表達關心，並表示隨時準備好提供一切必要協助。

日本發生強震，陳其邁第一時間指示市府行政暨國際處向友好城市窗口聯繫，表達高度關切與慰問，並於今天上午致函青森縣知事宮下宗一郎及陸奧市市長山本知也表達關心，並期盼災後復原工作順利推進。

陳其邁指出，高雄市政府將持續掌握災區後續情況，並隨時準備好提供一切必要的協助，與日本城市保持密切聯繫。

陳其邁強調，高雄市對友誼城市所面臨的挑戰感同身受，若青森縣及陸奧市在後續復舊重建、防災經驗交流或任何領域有支援需求，高雄市將隨時準備提供協助，並持續保持密切聯繫。

市府今天發布新聞稿說明，日本東北地區8日地震發生，高雄市政府即向派駐高雄的陸奧市職員小林晉了解最新狀況，並致上誠摯關心。

行政暨國際處表示，目前青森縣各地災情仍在持續掌握中；陸奧市則主要為建物破損、停電等災害，並已啟動部分災民安置作業，所幸暫無傳出傷亡。

