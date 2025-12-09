日本青森縣外海地震 外交部：暫無台灣民眾受災
日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，北海道及東北地方沿岸發布海嘯警報。外交部今天表示，第一時間已致電日台協會慰問，同時指示駐日代表處、札幌辦事處了解災情，目前未有台灣民眾、僑民、留學生及觀光客受困及受災。
外交部上午舉行例行記者會，亞東太平洋司副司長劉昆豪指出，外交部對此事相當關心，第一時間致電日本台灣交流協會慰問，並表示後續協助之意，同時指示駐日本代表處、札幌辦事處了解災情，目前並未有台灣民眾、僑民、留學生及觀光客受困、受災情形。
劉昆豪強調，外交部將密切注意災情狀況，並提供必要的即時協助，也呼籲民眾若在當地遇到緊急危難狀況，可立刻撥打急難救助電話並與駐處聯繫。
