快訊

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍

日本青森縣外海地震 外交部：暫無台灣民眾受災

中央社／ 台北9日電

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，北海道及東北地方沿岸發布海嘯警報。外交部今天表示，第一時間已致電日台協會慰問，同時指示駐日代表處、札幌辦事處了解災情，目前未有台灣民眾、僑民、留學生及觀光客受困及受災。

外交部上午舉行例行記者會，亞東太平洋司副司長劉昆豪指出，外交部對此事相當關心，第一時間致電日本台灣交流協會慰問，並表示後續協助之意，同時指示駐日本代表處、札幌辦事處了解災情，目前並未有台灣民眾、僑民、留學生及觀光客受困、受災情形。

劉昆豪強調，外交部將密切注意災情狀況，並提供必要的即時協助，也呼籲民眾若在當地遇到緊急危難狀況，可立刻撥打急難救助電話並與駐處聯繫。

青森強震 日本

延伸閱讀

崔佩儀日本旅遊遇青森強震 還原驚悚現場「震了2分鐘」

影／台南友誼市青森地震 黃偉哲：第一時間致函 日方也回覆了

日本青森規模7.5強震 旅行社：行程照舊住宿內陸不受海嘯影響

日本首發「北海道三陸沖後發地震注意情報」：不排除311級強震再臨

相關新聞

日本強震 台灣旅客：東京也晃好久 有人泡湯裸身狂奔離開

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報，青森震度6強，連東京也有...

日本青森縣震災 陳其邁致函承諾隨時提供必要支援

日本東北地區昨晚發生強震，高雄友好城市青森縣與陸奧市陸續傳出災情。高雄市長陳其邁今天上午致函青森縣及陸奧市表達關心，並表...

青森強震…遊日台中觀旅局前局長：日政府危機處理一流

日本青森縣外海昨晚約11時15分發生規模7.5地震，當地震度達6級，台中市觀旅局前局長林筱淇昨天正在日本，她正在名古屋3...

青森強震35人受傷 11萬人避難指示已全數解除

日本青森縣昨天發生震度6強地震，根據日本總務省消防廳，截至今天正午12時（台北時間11時）共造成北海道10人、青森縣22...

日本青森外海強震 福島核處理水暫停排海

日本東京電力公司（東電）考量青森縣外海昨天深夜發生地震後，福島縣沿岸接獲海嘯注意報，東電已於當天深夜暫停正在進行的福島第...

出遊遇日本地震怎麼辦？官方「防災APP」掌握天災警報 支援繁中、應急會話

日本青森縣外海昨日（12月8日）深夜發生規模7.5強震，當時引發海嘯警報，長時間搖晃讓民眾相當驚恐，當中也有不少台灣民眾感受到當時地震時刻，也不免讓人擔心，若國外旅客前進日本旅遊時，遇到地震等天災該怎麼辦呢？日本政府觀光局（JNTO）特地推出防災資訊APP「Safety tips」供旅客下載，針對台灣部分還有繁體中文可用，隨時獲取最新的天災資訊和避難訊息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。