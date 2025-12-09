青森強震35人受傷 11萬人避難指示已全數解除

快訊

中央社／ 東京9日專電
日本青森縣發生強震。 法新社
日本青森縣發生強震。 法新社

日本青森縣昨天發生震度6強地震，根據日本總務省消防廳，截至今天正午12時（台北時間11時）共造成北海道10人、青森縣22人、岩手縣3人，合計35人受傷。北海道與東北4縣（青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣）一度有11萬4000人收到避難指示，目前已全部解除。

朝日電視台、朝日新聞報導，昨天晚間11時15分（台北時間10時15分）左右，青森縣太平洋沿岸、岩手縣發布海嘯警報，呼籲民眾前往高處等安全地點。官邸對策室於晚間11時16分成立，日本首相高市早苗指示民眾避難，表示政府將與地方自治體合作，秉持人命優先的原則，全力投入救援等災害因應對策。

關於地震發生時的狀況，青森市一家餐廳老闆說，「先是縱向開始搖，接著強到站不住。我也經歷過東日本大地震，但這次感覺搖得更厲害。」一家旅館員工表示，「搖晃非常激烈，左右搖動的間隔很短，是最近沒有感受過的程度，勉強才能站穩。」

許多避難民眾度過了一個不眠夜。岩手縣久慈市觀測到70公分海嘯，當地開設8處避難所，其中久慈市綜合福祉中心最多時約有160人避難。有民眾說，「我住在不太需要擔心海嘯的地區，聽到警報嚇一大跳，沒想太多就跑出來了。」

海嘯警報改為注意報之後，愈來愈多人返家；注意報在上午6時20分解除後，避難所只剩下少數幾個人。由於許多人開車逃難，福祉中心前還一度出現塞車現象。

在青森縣八戶市役所，9日清晨聚集了十多名避難居民，一邊看著電視新聞，度過難以入眠的一晚。當中也有外國人，一名在當地中小學擔任外語指導助手（ALT）的美國人派屈克說，「從沒經歷過這麼大的地震，身體到現在還在顫抖。」

部分地區出現搶購食物的景象。位於青森縣階上町的一家便利商店，地震發生後，直到隔天凌晨1時打烊為止，有大約100人湧入購買食物和飲用水，飯糰、麵包、濕紙巾和整箱的瓶裝水都被搶購一空。

