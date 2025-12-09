快訊

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

日本Pocky巧克力棒風味異常下架600萬產品 食藥署：國內2品項受影響

苗博雅稱兩岸開戰台仍可正常上班課惹議 網轟：台烏國土差16倍

聽新聞
0:00 / 0:00

慰問青森強震 賴總統：我們隨時準備提供必要協助

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統在社群平台X透過日文與中文發聲，向受影響民眾表達關心與慰問，稱台灣隨時準備提供必要協助。圖／截取自賴總統Ｘ
賴清德總統在社群平台X透過日文與中文發聲，向受影響民眾表達關心與慰問，稱台灣隨時準備提供必要協助。圖／截取自賴總統Ｘ

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。賴清德總統在社群平台X透過日文與中文發聲，向受影響民眾表達關心與慰問，稱台灣隨時準備提供必要協助。

賴總統說，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、盡早恢復正常生活。」

青森強震 日本

延伸閱讀

影／台南友誼市青森地震 黃偉哲：第一時間致函 日方也回覆了

日本青森7.6強震！前主播林旼叡泡湯遭震「裸體逃命」還原30秒驚魂過程

日本青森規模7.5強震 旅行社：行程照舊住宿內陸不受海嘯影響

日本青森外海7.5強震 我觀光署：無接獲旅行社受影響

相關新聞

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

日本青森外海8日晚間發生規模7.5地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，規模7.6強震話威力等同125顆原子彈，...

日本強震 台灣旅客：東京也晃好久 有人泡湯裸身狂奔離開

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報，青森震度6強，連東京也有...

日本青森縣震災 陳其邁致函承諾隨時提供必要支援

日本東北地區昨晚發生強震，高雄友好城市青森縣與陸奧市陸續傳出災情。高雄市長陳其邁今天上午致函青森縣及陸奧市表達關心，並表...

青森強震…遊日台中觀旅局前局長：日政府危機處理一流

日本青森縣外海昨晚約11時15分發生規模7.5地震，當地震度達6級，台中市觀旅局前局長林筱淇昨天正在日本，她正在名古屋3...

青森強震35人受傷 11萬人避難指示已全數解除

日本青森縣昨天發生震度6強地震，根據日本總務省消防廳，截至今天正午12時（台北時間11時）共造成北海道10人、青森縣22...

日本青森外海強震 福島核處理水暫停排海

日本東京電力公司（東電）考量青森縣外海昨天深夜發生地震後，福島縣沿岸接獲海嘯注意報，東電已於當天深夜暫停正在進行的福島第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。