慰問青森強震 賴總統：我們隨時準備提供必要協助

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。賴清德總統在社群平台X透過日文與中文發聲，向受影響民眾表達關心與慰問，稱台灣隨時準備提供必要協助。

賴總統說，「對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，我想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。面對災難，台日始終互相扶持。我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、盡早恢復正常生活。」