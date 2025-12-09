快訊

日本青森外海強震 福島核處理水暫停排海

中央社／ 東京9日綜合外電報導
福島第一核電廠。美聯社
日本東京電力公司（東電）考量青森縣外海昨天深夜發生地震後，福島縣沿岸接獲海嘯注意報，東電已於當天深夜暫停正在進行的福島第一核電廠「核處理水」排海作業。

日本本州最北端的青森縣東方外海本月8日晚間11時15分（台灣時間晚間10時15分）發生規模7.5強震，青森縣八戶市測得最大震度6強。地震至少造成30人受傷。

氣象廳今天上午已經解除在地震過後，針對北海道到東北地區沿岸的海嘯警報或海嘯注意報，但仍發布餘震注意情報「北海道．三陸外海後發地震（餘震）注意情報」，不排除千島海溝與日本海溝沿線，發生巨大地震的可能性較平時高。

福島電視台（FTV）報導，地震發生過後，東電隨即下令福島第一核電廠與福島第二核電廠內全體作業人員前往高處等地避難，並於當晚11時42分依計畫停止福島第一核電廠正在進行的「核處理水」排海作業。

而東電配合海嘯注意報解除，也在今天上午解除員工避難指示。

東電表示，經過巡檢，福島第一與第二核電廠未因這次地震傳出設備異常。

而福島第一核電廠的「核處理水」排海設備，儘管未發生異常，但東電考量餘震注意情報，仍在評估重啟排海時間。

福島第一核電廠從12月4日起開始排放第17波「核處理水」，原定耗時19天排放約7800公噸「核處理水」到海中，並預計在本月22日結束這波排海作業。

而「核處理水」排海前的最終階段，是利用蓄水的水槽與海面的高低差排海。如果海面變高恐使「核處理水」倒流，或是出現應該確認設備安全性的情況，依規定得停止排海。

另外，若測得震度5以上的地震，或是當地接獲海嘯注意報、龍捲注意情報、高潮警報等，也得手動停止排海。迄今，東電曾在2024年3月的地震，以及今年7月的龍捲注意情報與海嘯注意報時，手動停止排海作業。

2011年3月11日的311大地震（日本稱東日本大地震）引發的海嘯重創福島第一核電廠，導致一連串爆炸和爐心熔毀，成為全球25年來最嚴重的核能災難。

而「核處理水」是福島第一核電廠1號機到3號機反應爐之中，因福島核災融化凝結的熔融核燃料團塊，接觸到地下水及雨水等產生的污染水，經去除大部分放射性物質後的水。東電於2023年8月開始排放「核處理水」。

