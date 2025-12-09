整理包／日本青森7.5強震深夜狂搖！311再現？災情、對台影響一次掌握

日本當地時間8日深夜11時15分，青森縣東方外海發生規模7.5地震，深度50公里，一度發布海嘯警報，已知造成30人受傷，並發生一起住宅火災。

《聯合新聞網》整理這起地震規模、位置、震度、海嘯，是否與311地震有關？對台灣有影響嗎？以及各地災情狀況。

文章目錄 地震規模、震度 海嘯狀況

311強震再臨？

對台灣有影響？

各地災情整理

日本交通影響

遊日遇地震怎麼辦？

地震時間／位置：2025年12月8日23:15（台灣時間22:15），震央位於日本北部青森縣東方近海，約離岸80公里，震源深度約44–50公里。

規模／震度：地震規模7.5。日本氣象廳（JMA）測到最大震度6強，震度6強地區包括青森縣內（如八戶市等地）。北海道、岩手部分地區也觀測到5強、5弱左右震度。

海嘯情況：地震後日本氣象廳立即發布海嘯警報，涵蓋青森、北海道、岩手沿岸。多個港口在第一波觀測到海嘯，有港口測得約20–70公分的浪高，也有媒體報導曾預警最高可能達3公尺。

日本青森縣外海發生規模7.6（後下修為7.5）強震。圖／截自日本氣象廳

據富士電視報導，氣象廳與內閣府聯合記者會中表示，北海道至三陸沖一帶再度發生大規模地震的可能性升高，因此首次發布「北海道・三陸沖後發地震注意情報」。日本氣象廳地震火山技術調查課長原田智史說：「最糟的情況下，可能會發生類似311的地震。我們不能排除這種可能性，因此有必要事前做好準備。」

朝日新聞指出，「北海道・三陸沖後發地震注意情報」與2024年宮崎縣外海地震時發布的南海海槽地震臨時情報「巨大地震注意」相似。範圍包括北海道與東北北部的太平洋沿岸，即2011年東日本大震災震源域以北的海域。該區域由日本海溝與千島海溝相連，海側板塊正沈入陸側板塊下方，推估最大可能發生規模9的地震。

國家地震調查委員會也指出，當地的地震風險已處於高度緊迫狀態，過去約以300至400年間隔發生伴隨大海嘯的巨大地震，最後一次發生於17世紀。可以說，現在已進入隨時可能再度發生強震的時期。因此，此資訊的目的是在發生規模M7以上地震時，提醒民眾注意可能隨之而來的地震（後發地震）。

日本北部北海道札幌市，電視螢幕上閃現海嘯警報，畫面正直播海濱地區的景象。法新社

青森強震發生後，中央氣象署隨即於8日晚間10時30分發布海嘯消息，指出太平洋海嘯警報中心通報研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅。9日凌晨2時14分，氣象署依據最新資訊，確認解除太平洋地區的海嘯威脅。

外交部則表示，第一時間已致電日台協會慰問，同時指示駐日代表處、札幌辦事處了解災情，目前未有台灣民眾、僑民、留學生及觀光客受困及受災。交通部觀光署也回應，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。

根據日本總務省消防廳消息，截至今（9）日正午12時（台北時間11時）共造成北海道10人、青森縣22人、岩手縣3人，合計35人受傷，多數傷者是在家中因地震搖晃而跌倒或遭掉落物砸傷。北海道與東北4縣（青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣）一度有11萬4000人收到避難指示，目前已全部解除。

除了民眾受傷，青森多地傳出建築損毀、道路塌陷、房屋倒塌，還有住宅發生火警等情形，民眾也紛紛上傳地震當下「驚天動地」影像。

辦公室狂搖

幸畑住宅火災

八戶市災情

青森強震後，八戶市建築內部損毀，一名男子正在整理。美聯社

新幹線：

JR東日本宣布，東北新幹線盛岡站到新青森站區間的雙向列車，今天從首班列車開始暫停行駛。預計今天下午重啟，不過仍有部分列車會取消或延遲。

山形新幹線、上越新幹線、北陸新幹線今天則照常行駛。

空中交通：

日本全日空（ANA）與日本航空（Japan Airlines，日航）在今天上午6時未確認到各地機場跑道出現災情，因此今天的航班預計正常運行。

日本政府觀光局（JNTO）特地推出防災資訊APP「Safety tips 」供旅客下載，針對台灣部分還有繁體中文 可用，可推播當地警戒資訊，像是地震速報、海嘯警報與其他日本國內氣象警報等警戒。

該APP除了警戒資訊外，也能看到相關避難訊息介紹，像是如何疏散、避難警示等流程圖表、災害應急會話，如災害發生時、詢問現在位置的安全性、疏散後續動作、醫療處理等會話，可向周圍民眾獲取資訊。