日本青森強震影響交通 東北新幹線部分區間停駛

中央社／ 東京9日綜合外電報導
日本青森縣東方外海昨天深夜發生規模7.5地震。 美聯社
日本青森縣東方外海昨天深夜發生規模7.5地震。 美聯社

受到日本青森縣東方外海昨天深夜發生規模7.5地震影響，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布，東北新幹線盛岡站到新青森站區間的雙向列車，今天從首班列車開始暫停行駛。

日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，JR東日本指出，這是因為要檢查上述區間的設備是否受到影響，而這個區間的列車預計今天下午重啟，不過仍有部分列車會取消或延遲。

而東北新幹線一班列車受到地震影響，今晨開始停在青森縣的七戶十和田站，JR東日本上午已經派接駁車運送這些乘客到新青森站，目前這起停車事件未傳出有人受傷或身體不適。

另外，山形新幹線、上越新幹線、北陸新幹線今天則照常行駛。

空中交通部分，日本全日空（ANA）與日本航空（Japan Airlines，日航）在今天上午6時未確認到各地機場跑道出現災情，因此今天的航班預計正常運行。

青森強震

延伸閱讀

日本青森外海7.5強震 我觀光署：無接獲旅行社受影響

中日渡輪「鑒真號」暫停運營 因擔憂安全無法得到保障

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」第一視角曝光

啟弘攜手日本鳥取大學發展癌症基因療法 簽MOU承接最新溶瘤病毒製造

相關新聞

日本青森7.5強震30傷 高市籲民眾：基於「自己的生命由自己守護」防災

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，最新消息已有30人受傷，首相高市早苗呼籲民眾提高警覺。防衛大臣...

日本首發「北海道三陸沖後發地震注意情報」：不排除311級強震再臨

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，當地震度達6強，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。氣象廳指...

日本青森強震影響交通 東北新幹線部分區間停駛

受到日本青森縣東方外海昨天深夜發生規模7.5地震影響，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布，東北新幹線盛岡站到新青森站區...

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，瞬間引發海嘯警報。強烈搖晃讓不少民眾驚恐不已，住在當地飯店的台灣旅客也拍下驚險畫面。房間劇烈左右搖晃、天花板不斷作響，桌上物品紛紛倒落，兩名旅客更衝上前扶住快要傾倒的電視。拍攝者嚇到連聲驚呼，畫面相當駭人，而日本網友看到台灣人第一時間保護電視的舉動，也直呼相當意外。

日本青森規模7.5強震 旅行社：行程照舊住宿內陸不受海嘯影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強。旅行社表示，目前出團情況一切正常，沒有受...

日本青森外海7.5強震 我觀光署：無接獲旅行社受影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。我國...

