日本青森強震影響交通 東北新幹線部分區間停駛

受到日本青森縣東方外海昨天深夜發生規模7.5地震影響，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布，東北新幹線盛岡站到新青森站區間的雙向列車，今天從首班列車開始暫停行駛。

日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，JR東日本指出，這是因為要檢查上述區間的設備是否受到影響，而這個區間的列車預計今天下午重啟，不過仍有部分列車會取消或延遲。

而東北新幹線一班列車受到地震影響，今晨開始停在青森縣的七戶十和田站，JR東日本上午已經派接駁車運送這些乘客到新青森站，目前這起停車事件未傳出有人受傷或身體不適。

另外，山形新幹線、上越新幹線、北陸新幹線今天則照常行駛。

空中交通部分，日本全日空（ANA）與日本航空（Japan Airlines，日航）在今天上午6時未確認到各地機場跑道出現災情，因此今天的航班預計正常運行。