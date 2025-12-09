快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

日本青森規模7.5強震 旅行社：行程照舊住宿內陸不受海嘯影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震。圖／取自新華社
日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震。圖／取自新華社

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強。旅行社表示，目前出團情況一切正常，沒有受到影響，旅客的行程仍會依照原先安排的進行，不會輕易變更，加上住宿地點多在內陸，不受海嘯影響。

日本青森縣東方外海昨天晚間發生規模7.6地震，沿岸隨即發布海嘯警報，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，北海道、青森縣、岩手縣及宮城縣也觀測到最大震度2級，東北及北海道地區民眾均有感。

晴日旅行社總經理黃清凉表示，日本跟台灣一樣是多地震的地方，因此在安排行程中常會碰到地震的情況，但除非是政府已將該國列為「紅燈」不可去的國家，否則不會隨意更改既定行程，避免合約精神被破壞。

黃清凉說，前陣子越南也才發生嚴重洪災，但旅行社仍會盡量按照行程走；日本青森昨發生強震，有些旅客憂心會有餘震，有些則認為昨天震完後就結束，大家想法不同，但基本上就是照行程走，而旅客住宿通常也都安排在內陸不在沿海，因此不會受到海嘯影響。

青森強震 日本

延伸閱讀

日本青森外海7.5強震 我觀光署：無接獲旅行社受影響

日本首發「北海道三陸沖後發地震注意情報」：不排除311級強震再臨

日本青森規模7.5地震 氣象署：凌晨解除太平洋地區海嘯威脅

日本青森外海7.5強震造成23傷、800戶停電 海嘯警報解除

相關新聞

日本青森7.5強震30傷 高市籲民眾：基於「自己的生命由自己守護」防災

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，最新消息已有30人受傷，首相高市早苗呼籲民眾提高警覺。防衛大臣...

日本首發「北海道三陸沖後發地震注意情報」：不排除311級強震再臨

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，當地震度達6強，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。氣象廳指...

日本青森強震影響交通 東北新幹線部分區間停駛

受到日本青森縣東方外海昨天深夜發生規模7.5地震影響，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布，東北新幹線盛岡站到新青森站區...

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，瞬間引發海嘯警報。強烈搖晃讓不少民眾驚恐不已，住在當地飯店的台灣旅客也拍下驚險畫面。房間劇烈左右搖晃、天花板不斷作響，桌上物品紛紛倒落，兩名旅客更衝上前扶住快要傾倒的電視。拍攝者嚇到連聲驚呼，畫面相當駭人，而日本網友看到台灣人第一時間保護電視的舉動，也直呼相當意外。

日本青森規模7.5強震 旅行社：行程照舊住宿內陸不受海嘯影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強。旅行社表示，目前出團情況一切正常，沒有受...

日本青森外海7.5強震 我觀光署：無接獲旅行社受影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。我國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。