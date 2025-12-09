日本青森規模7.5強震 旅行社：行程照舊住宿內陸不受海嘯影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強。旅行社表示，目前出團情況一切正常，沒有受到影響，旅客的行程仍會依照原先安排的進行，不會輕易變更，加上住宿地點多在內陸，不受海嘯影響。

日本青森縣東方外海昨天晚間發生規模7.6地震，沿岸隨即發布海嘯警報，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，北海道、青森縣、岩手縣及宮城縣也觀測到最大震度2級，東北及北海道地區民眾均有感。

晴日旅行社總經理黃清凉表示，日本跟台灣一樣是多地震的地方，因此在安排行程中常會碰到地震的情況，但除非是政府已將該國列為「紅燈」不可去的國家，否則不會隨意更改既定行程，避免合約精神被破壞。

黃清凉說，前陣子越南也才發生嚴重洪災，但旅行社仍會盡量按照行程走；日本青森昨發生強震，有些旅客憂心會有餘震，有些則認為昨天震完後就結束，大家想法不同，但基本上就是照行程走，而旅客住宿通常也都安排在內陸不在沿海，因此不會受到海嘯影響。