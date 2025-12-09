日本青森外海7.5強震 我觀光署：無接獲旅行社受影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。我國交通部觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。

根據美聯社報導，日本氣象廳將地震規模從稍早的7.6，下修至7.5。日本氣象廳表示，岩手縣久慈港觀測到70公分高的海嘯，其他地區也觀測到高達50公分的海嘯。

我國觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，經洽台北駐日經濟文化代表處及主要旅行業公協會，也未接獲旅行團受影響的相關訊息，將持續關注及適時回應。