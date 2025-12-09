聽新聞
0:00 / 0:00
日本青森外海7.5強震 我觀光署：無接獲旅行社受影響
日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。我國交通部觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響。
根據美聯社報導，日本氣象廳將地震規模從稍早的7.6，下修至7.5。日本氣象廳表示，岩手縣久慈港觀測到70公分高的海嘯，其他地區也觀測到高達50公分的海嘯。
我國觀光署表示，目前並未接獲旅行社通報有旅遊團體受影響，經洽台北駐日經濟文化代表處及主要旅行業公協會，也未接獲旅行團受影響的相關訊息，將持續關注及適時回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言