快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

聯合新聞網／ 綜合報導
12月8日日本東北部青森縣發生強烈地震，發布海嘯警報，但目前已經解除。 法新社
12月8日日本東北部青森縣發生強烈地震，發布海嘯警報，但目前已經解除。 法新社

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，瞬間引發海嘯警報。強烈搖晃讓不少民眾驚恐不已，住在當地飯店的台灣旅客也拍下驚險畫面。房間劇烈左右搖晃、天花板不斷作響，桌上物品紛紛倒落，兩名旅客更衝上前扶住快要傾倒的電視。拍攝者嚇到連聲驚呼，畫面相當駭人，而日本網友看到台灣人第一時間保護電視的舉動，也直呼相當意外。

該名旅客住在高樓層，搖晃長達近60秒，幾乎站不起身。拍攝者不斷喘著說：「好久喔，好可怕！我要吐了，怎麼那麼久啊！」畫面中兩人雖被震到站不穩、半跪在榻榻米上，卻仍冷靜合力扶住狂晃的電視，最後在餘震前將電視放倒在榻榻米上，避免再度摔落。

這段影片在日本網路上迅速引發熱烈討論，許多日本網友紛紛大讚台灣旅客「冷靜又貼心」。有人感動留言：「看到他們拚命保護飯店的液晶電視，真的很感謝。」也有人稱讚：「搖完還知道把電視放倒，避免餘震掉下來，反應真的很棒。」更有日本人回憶阪神大地震曾有大型電視成為凶器，認為台灣旅客的處置「完全正確」。

同時也有不少日本網友向台灣旅客表達關心：「真的很慶幸沒有受傷！」、「從沒經歷過大地震的人，一定更恐怖。」更有人表示：「在那麼可怕的情況下，還能保持冷靜與善意，真的讓人感動。」甚至有人感嘆：「明明語言相近，但台灣人的語氣溫柔得讓人安心。」也有網友驚呼：「地震還能先顧電視？太可靠了！」這段互動讓不少日本人直呼「被台灣旅客暖到」。

青森強震 日本

延伸閱讀

青森深夜7.5強震！辦公室狂晃60秒「驚天動地」第一視角曝光

日本首發「北海道三陸沖後發地震注意情報」：不排除311級強震再臨

日本青森外海7.5強震造成23傷、800戶停電 海嘯警報解除

日本發布餘震注意情報 182市町村未來1週做好防災

相關新聞

日本青森7.5強震30傷 高市籲民眾：基於「自己的生命由自己守護」防災

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5地震，最新消息已有30人受傷，首相高市早苗呼籲民眾提高警覺。防衛大臣...

日本首發「北海道三陸沖後發地震注意情報」：不排除311級強震再臨

日本青森縣外海8日深夜11時15分左右發生規模7.5地震，當地震度達6強，青森縣太平洋沿岸等地一度發布海嘯警報。氣象廳指...

日本青森強震影響交通 東北新幹線部分區間停駛

受到日本青森縣東方外海昨天深夜發生規模7.5地震影響，東日本旅客鐵道公司（JR東日本）宣布，東北新幹線盛岡站到新青森站區...

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，瞬間引發海嘯警報。強烈搖晃讓不少民眾驚恐不已，住在當地飯店的台灣旅客也拍下驚險畫面。房間劇烈左右搖晃、天花板不斷作響，桌上物品紛紛倒落，兩名旅客更衝上前扶住快要傾倒的電視。拍攝者嚇到連聲驚呼，畫面相當駭人，而日本網友看到台灣人第一時間保護電視的舉動，也直呼相當意外。

日本青森規模7.5強震 旅行社：行程照舊住宿內陸不受海嘯影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強。旅行社表示，目前出團情況一切正常，沒有受...

日本青森外海7.5強震 我觀光署：無接獲旅行社受影響

日本青森縣東方外海8日晚間發生規模7.5地震，青森縣三八上北地區觀測到震度6強，岩手縣一度觀測到海嘯高度達70公分。我國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。