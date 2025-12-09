青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

日本青森縣外海8日深夜發生規模7.5強震，瞬間引發海嘯警報。強烈搖晃讓不少民眾驚恐不已，住在當地飯店的台灣旅客也拍下驚險畫面。房間劇烈左右搖晃、天花板不斷作響，桌上物品紛紛倒落，兩名旅客更衝上前扶住快要傾倒的電視。拍攝者嚇到連聲驚呼，畫面相當駭人，而日本網友看到台灣人第一時間保護電視的舉動，也直呼相當意外。

該名旅客住在高樓層，搖晃長達近60秒，幾乎站不起身。拍攝者不斷喘著說：「好久喔，好可怕！我要吐了，怎麼那麼久啊！」畫面中兩人雖被震到站不穩、半跪在榻榻米上，卻仍冷靜合力扶住狂晃的電視，最後在餘震前將電視放倒在榻榻米上，避免再度摔落。

這段影片在日本網路上迅速引發熱烈討論，許多日本網友紛紛大讚台灣旅客「冷靜又貼心」。有人感動留言：「看到他們拚命保護飯店的液晶電視，真的很感謝。」也有人稱讚：「搖完還知道把電視放倒，避免餘震掉下來，反應真的很棒。」更有日本人回憶阪神大地震曾有大型電視成為凶器，認為台灣旅客的處置「完全正確」。

同時也有不少日本網友向台灣旅客表達關心：「真的很慶幸沒有受傷！」、「從沒經歷過大地震的人，一定更恐怖。」更有人表示：「在那麼可怕的情況下，還能保持冷靜與善意，真的讓人感動。」甚至有人感嘆：「明明語言相近，但台灣人的語氣溫柔得讓人安心。」也有網友驚呼：「地震還能先顧電視？太可靠了！」這段互動讓不少日本人直呼「被台灣旅客暖到」。